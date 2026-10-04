יוסף חדאד הודף את הטענות נגדו: התפכחתי כבר לפני 5 שנים

יוסף חדאד ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, ממשיך להדוף את הטענות נגדו, לאחר שהופץ קטע וידאו שלו בערבית מלפני כחמש שנים, בו הוא אומר שהוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית.

בדבריו אמר הבוקר (ראשון) חדאד: "חברים יקרים, יש סיבה שהפלסטינים בעזה וביו"ש שונאים אותי וחלק גדול מהם רוצה גם לחסל אותי. מה שמביא אותי לאותו סרטון מלפני מעל 5 וחצי שנים, לפני שומר חומות והרבה לפני שבעה באוקטובר, שצץ אתמול ולא באופן מקרי. הקטע הזה מתוך ראיון ארוך לטלוויזיה הסעודית באווירת עסקת המאה של טראמפ שזכתה לתמיכה נלהבת של נתניהו והממשלה שלו. באותה תקופה לפני מעל 5 וחצי שנים סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני יהיה כשערביי ישראל הגאים ישתלבו בעמדות המפתח, יישבו בשולחן המשא ומתן וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו. שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מבעירים את הרחובות בישראל. אז הבנתי ששלום לא יהיה איתם ושאסור לתת להם מדינה".

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עוד הוסיף חדאד: "טבח השבעה באוקטובר של הנאצים הפלסטינים לפני שלוש שנים היה חייב כבר להעיר את כולם, גם את האחרונים שעוד לא התעוררו. כבר שנים אני פועל הסברתית בכל שפה לגרום לאחרים בארץ ובעולם להתפכח מהאשליה בקשר לפלסטינים.

לא סתם כמו שאמרתי אני מאויים על ידי הפלסטינים, נמצא בסיכון יומי ומוגדר על ידם כמשת"פ ובוגד. העשייה שלי והדרך שלי הן ההוכחות מי אני ומה אני באמת ולא קמפיין מתוזמן ומעוות. אז שלא יהיה לאף אחד ספק- אין בי היום טיפת אמון בפלסטינים ואני מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית שהיא אסון קיומי לכולנו.

זו הסיבה שאני נמצא במפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר ששמה כמטרה את נושא ההגירה מרצון מעזה כי זה הפתרון היחיד שיש שם. אל תפלו לספינים ולתעמולה על חשבוני. ולהפך- אני כשר ההסברה אחשוף את השקר הפלסטיני לעולם כדי לוודא שלא ישאר אף אחד שמאמין להם וכדי להרוג סופית את רעיון המדינה הפלסטינית".