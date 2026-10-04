סערה חדשה פרצה בסוף השבו בעולם המוזיקה האמריקאי לאחר שכוכב מוזיקת הקאנטרי זאק בריאן עלה לבמה עם חולצה שעליה נכתב "Free Palestine" במהלך הופעתו באצטדיון ג'ילט במסצ'וסטס. המהלך עורר סערה רבה ברשתות החברתיות, במיוחד לאור העובדה שהאצטדיון נמצא בבעלותו של המיליארדר היהודי-אמריקאי רוברט קראפט, תורם בולט למען ישראל.

על החולצה השחורה שלבש בריאן הופיע הכיתוב "Free Palestine" לצד הביטוי "An appeal to heaven" וסמל של עץ אורן. חלק מנגני הלהקה שלו לבשו גם הם פריטים עם מסרים דומים, מה שהעיד על תיאום מוקדם של המהלך.

רקע לסערה: הדחת מקלמור

הצעד של בריאן מגיע שבועות ספורים לאחר שהראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן בעקבות התבטאויות פרו-פלסטיניות סוערות על הבמה. כזכור, מקלמור עלה כמופע החימום של שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה.

ההדחה של מקלמור יוחסה להשפעתו של קראפט, שהפעיל לחץ על חברות ההפקה ובעלי האצטדיונים. בעקבות ההדחה, מקלמור הכריז על סיבוב הופעות חדש תחת הכותרת "Free Palestine Tour", שיכלול הופעות באירופה.

תגובות בעולם המוזיקה

המהלך של בריאן מעורר שאלות לגבי גבולות החופש האמנותי מול רגישויות של בעלי האצטדיונים והקהל. בעוד שחלק מהמעריצים תמכו בזכותו של האמן להביע את דעותיו, אחרים ביקרו את הבחירה להפוך את הבמה לזירה פוליטית, במיוחד במקום השייך לתורם בולט למען ישראל.

יצוין כי בחודשים האחרונים התגברה המגמה של אמנים אמריקאים להתבטא בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הזמרת היהודייה פינק, למשל, ספגה ביקורת חריפה לאחר שתמכה בהדחת מקלמור, וכנגדה אף הוגשה עצומה הקוראה להדיחה מתפקידה כשגרירת ארגון הילדים של האו"ם.

נכון לעתה, לא ברור אם יינקטו צעדים כלשהם נגד בריאן בעקבות המהלך, או שמא האירוע יעבור בשקט.