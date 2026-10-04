אלירז שדה מתריע: זו מטרת העל של המפלגות הערביות

אלירז שדה ( (צילום: דניאל בוק) )

מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (ראשון) למערכת הבחירות המתקרבת ווהזהיר: "המפלגות הערביות הנוכחיות רוצות בהפלת הממשלה היהודית, לא משנה איזו ממשלה תהיה".

נזכיר כי אמש, אמר יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים"בראיון בחדשות 12, כי הוא תומך בהקמת ממשלה עם רע"ם ואמר כי מנסור עבאס "שותף טוב". גולן אמר: "הזכרת את מנסור עבאס. מנסור עבאס היה שותף טוב בכנסת ה-24, היה שותף טוב בממשלה ההיא. אני חושב שנפתלי בנט יודע להעיד על זה ממקור ראשון כמי שהיה ראש ממשלה, אביגדור ליברמן מכיר את זה היטב". מוקדם יותר היום, התייחס יו"ר הרשימה המשותפת, ד"ר יוסף ג'בארין, למשימתם הדחופה ביותר והבהיר כי בראש סדר העדיפויות עומדת סיומה של כהונת הממשלה הנוכחית. בדברים שנשא הבהיר ג'בארין כי מבחינתו לא מדובר רק בהחלפת אישים, אלא בדרישה לשינוי מדיניות יסודי.

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"אנחנו ברשימה המשותפת בראש סולם העדיפויות שלנו רוצים שהממשלה הזו לא תמשיך לעוד קדנציה. זו ממשלה רעה ומסוכנת", אמר ג'בארין. יחד עם זאת הוא הוסיף: "אני לא רוצה רק להחליף איש באישי, חילופי גברא זה לא הרעיון. אני מקווה שהאלטרנטיבה שתבוא יהיה לה האומץ לדבר על הדברים - להתקדם למדינה שוויונית, לשלום עם הפלסטינים, ולחזור למסלול המשא ומתן בתמיכה וחסות בינלאומית".

נזכיר כי בשבוע שעבר, דחה בית המשפט העליון באופן גורף את כל פסילות הרשימות הערביות לכנסת שאושרו על ידי ועדת הבחירות, למרות העמדות והביטויים מרחיקי הלכת של רבים מחבריהם.