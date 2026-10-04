הרב שמואל אליהו: אין איסור להצביע להם

הרב שמואל אליהו התייחס היום (ראשון) בגלי ישראל להצבעה למפלגת עמך ישראל, שבה עופר וינטר ויוסף חדאד, והבהיר כי לדעתו אין איסור הלכתי להצביע לה.

האם יש מניעה הלכתית להצביע למפלגת עמך ישראל, שבה עופר וינטר ויוסף חדאד? הרב שמואל אליהו השיב על כך בשלילה. על רקע התבטאויות שונות בנושא ההצבעה למפלגה, אמר הרב כי אין איסור הלכתי לתמוך בה בקלפי.

בדבריו התייחס אליהו גם לכך שדרוזים וערבים כבר היו חברים בליכוד ובמפלגות נוספות. לדבריו, העובדה שיוסף חדאד, לוחם ההסברה, נמצא במקום השני ברשימת המפלגה לצד עופר וינטר אינה יוצרת איסור הלכתי על הצבעה עבורה.

״היו כבר דרוזים וערבים בליכוד ובמפלגות נוספות ואין כל איסור הלכתי על כך גם בהקשר למפלגה של וינטר וחדאד. אנחנו חושבים שאין שום איסור הלכתי בהצבעה למפלגה״, אמר הר