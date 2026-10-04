מיכאל בן ארי חושף בכאב: "אצלי הייתה אווירת לינץ'"

ד"ר מיכאל בן ארי, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', לדיון בבג"ץ בעניין פסילתו של סמי אבו שחאדה, ותקף את השופטים על האפלייה לטענתו בין ניהול הדיון בעניינו לדיון בעניין שחאדה.

נזכיר כי בן ארי נפסל בעבר מהתמודדות לכנסת. "אצלי לא היה רגע אחד של הקשבה, לא לעורך הדין שלי ולא כשאני התחננתי לדבר שתי דקות. רק צרחות, זעקות, 'השף המסכות של בן ארי הוסרה' וכל מיני דברים קשים, מתקפה חסרת פרופורציה. אין מה להגיד - אווירת לינץ'", שיתף בן ארי.

עוד הוא הוסיף: "ראיתי את הסרטון של ההתייחסות לסמי אבו שחאדה - כפפות של משי, איזה רוגע. הם היו מכשירים אותו לולא האווירה הציבורית, אין לי בכלל שאלה.

אם אני אכתוב פסק דין, אומר לעצמו בית המשפט העליון, על הפסילה של אבו שחאדה - אני אומר שערביי ישראל רוצים להשמיד אותנו. לכן, כדי לא לנתץ את הקונספציה, אומרים לו: 'תמנע מאיתנו להישיר מבט אל המציאות'".

נזכיר כי השופטים אותתו לשחאדה, כי מוטב לו לפרוש מהמירוץ לכנסת, שכן אם לא הם יאלצו לפסול אותו. ואכן מספר שעות לאחר מכן, הודיע שחאדה על פרישה מהמירוץ.