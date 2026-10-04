אישה כבת 70 נהרגה מפגיעת משאית; הנהג נמלט

תאונה קטלנית בשכונת רחביה בירושלים, שהפכה לחשד ל'פגע וברח'.

הבוקר נדרסה למוות אישה כבת 70 ברחוב רשב"א בשכונת רחביה בירושלים היא נפצעה באורח אנוש ופאראמדיקים נאלצו לקבוע את מותה. נהג המשאית נמלט מהמקום וכעת המשטרה עורכת אחריו מצוד.

חובשי רפואת חירום במד"א חקי הר כסף ושלמה מרגליות, סיפרו: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה ממשאית.

הענקנו לה טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו לפני זמן קצר לזירת תאונת דרכים קטלנית בשכונת רחביה בירושלים, ככל הנראה במעורבות משאית והולכת רגל עפ"י דיווחים שהתקבלו. כוחות הרפואה שהגיעו לזירה ביצעו בהולכת הרגל שנפגעה פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותה.

בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים בדרכם למקום לחקירת נסיבות המקרה, במקביל לסריקות נרחבות של השוטרים לאיתור הנהג הפוגע".