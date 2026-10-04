הפרשן הבכיר מעריך: אם זה יקרה, לנתניהו אין שום סיכוי לנצח

בטורו באתר 'מעריב', מציג הפרשן הפוליטי מתי טוכפלד ניתוח מפורט וקודר בנוגע למפת הדרכים של האופוזיציה ביום שאחרי הבחירות, במידה וגוש הימין לא ישלים רוב של 61 חברי כנסת.

לדברי טוכפלד, המפתח להמשך כהונתו של נתניהו תלוי כולו ביכולתו להשיג את הרוב הנדרש, כאשר כל תוצאה אחרת תציב אותו בפני תרחיש קיצוני של הדחה פוליטית.

"אם לגוש הימין לא יהיו הפעם 61, לראש הממשלה כמעט לא יהיה מה לעשות כדי לעצור את החלפתו ואולי גם את הדחתו לצמיתות", מזהיר טוכפלד. הוא מתייחס לתרחיש אי-ההכרעה בסקרים ומבהיר: "התרחיש הכי מדובר כעת, לנוכח תוצאות הסקרים של השבועות האחרונים, של אי-הכרעה והליכה לסבב בחירות נוסף ואולי כמה ברצף כמו ב-2019-2020, עשוי להיראות לנתניהו כמו חלום מתוק, לעומת תרחיש הבלהות שהוא עומד מולו בעולם האמיתי".

השלב הראשון: השתלטות על הכנסת והחלפת אוחנה

טוכפלד משרטט את השלבים המיידיים שיינקטו על ידי גוש נגדי, עוד בטרם הרכבת ממשלה רשמית.

"השלב הראשון והמיידי הוא השתלטות על הכנסת באמצעות החלפת אמיר אוחנה במועמד מטעמם", כותב טוכפלד. "מרגע שזה יקרה, תאבד ברגע אחד הקואליציה (היוצאת) את היכולת להשפיע על סדר היום, ההצבעות, החוקים וכן על מינוי ראשי הוועדות וחברי הוועדות".

בהמשך, מבהיר הפרשן כיצד יובטח הרוב הנדרש למהלכים אלו: "השלב הבא הוא להבטיח את שיתוף הפעולה של הסיעות הערביות, כמו הרכבת קואליציה ללא קואליציה אמיתית בשלב הזה, באמצעות שורה של חוקים והעברות תקציביות לסיעות הערביות, רע"מ והרשימה המשותפת".

חקיקה נגד נתניהו והקמת ועדת חקירה

על פי הניתוח, בכוונת האופוזיציה לנצל את הרוב הפרלמנטרי המהיר כדי לקדם חוקים דרמטיים שישנו את המפה הפוליטית עוד בטרם השבעת הממשלה: "גם הקמת ועדת חקירה ממלכתית תעבור בכנסת עוד לפני השבעת הממשלה. בקואליציה החדשה ינסו להעביר חוקים שיוציאו את נתניהו מהמשחק, הפעם סופית. חוק שאוסר על ראש ממשלה לכהן עם כתב אישום נבלם על ידי גורמים בקואליציה ההיא, בעיקר איילת שקד, שהטילה וטו. הפעם, זו ההערכה, לא יהיה מי שיבלום אותם".