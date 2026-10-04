חוזרים לשגרה: בראוניז שוקולד ובננה בגרסה בריאה

בראוניז בננה ( צילום: AI )

אחרי החגים, כשמנסים לחזור קצת לשגרה אבל ממש לא מתכוונים לוותר על משהו מתוק ליד הקפה, הבראוניז האלה הם בדיוק באמצע. שוקולדיים, רכים ופאדג'יים, אבל בלי קמח לבן ובלי כמויות גדולות של סוכר.