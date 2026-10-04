חוזרים לשגרה: בראוניז שוקולד ובננה בגרסה בריאה

אחרי החגים, כשמנסים לחזור קצת לשגרה אבל ממש לא מתכוונים לוותר על משהו מתוק ליד הקפה, הבראוניז האלה הם בדיוק באמצע. שוקולדיים, רכים ופאדג'יים, אבל בלי קמח לבן ובלי כמויות גדולות של סוכר.
בראוניז שוקולד-בננה
מצרכים
- 2 בננות בשלות
- 2 ביצים
- 3 כפות קקאו
- 3 כפות חמאת בוטנים טבעית
- חצי כוס שיבולת שועל טחונה
- כפית אבקת אפייה
- 2-3 כפות שוקולד מריר קצוץ
- קורט מלח
- מעט ממתיק לפי הטעם, לא חובה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית קטנה בנייר אפייה.
- מועכים היטב את הבננות בקערה. מוסיפים את הביצים וחמאת הבוטנים ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
- מוסיפים את הקקאו, שיבולת השועל, אבקת האפייה והמלח ומערבבים לבלילה חלקה.
- מוסיפים את השוקולד המריר הקצוץ ומקפלים אותו פנימה.
- מעבירים לתבנית ואופים במשך 18-22 דקות. אל תחכו שהבראוניז יתייבשו לחלוטין - כדי לקבל מרקם פאדג'י, המרכז צריך להישאר מעט רך.
- מוציאים מהתנור, מצננים ומעבירים למקרר למשך כשעה לפני החיתוך.