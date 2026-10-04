יודיע על פרישה? ״זו מכת מוות למפלגתו של וינטר״

‏בשעות האחרונות הרשת סוערת בעקבות אמירתו של יוסף חדאד, מועמד מספר 2 במפלגתו של עופר וינטר.

חדאד אמר לפני כחמש שנים, כי הוא בעד פתרון 2 המדינות, ומאז פעילי ימין רבים דורשים מחדאד להכחיש את דבריו בערבית ולא רק בעברית.

הסופר הלל גרשוני התייחס לכך וכתב: ״יוסף חדאד מתבטא בקולו בעד מדינה פלסטינית, גם אם אמר עכשיו ששינה את דעתו, זו מכת מוות למפלגה של וינטר, ומסוג הדברים שתחקיר מקדים היה צריך להעלות לפני שהוא צורף. חבל, היה מעניין דווקא״.

בתגובה השיבו לו אנשים: ״כן, זה חסך לי את ההתלבטות״, ״חדאד חייב לחזור בו מהדברים שלו״ ועוד.

‏נזכיר כי חדאד עצמו התייחס לסערה ומסר: ״ראיתי שהוציאו סרטון ערוך מתוך ראיון לפני מעל 5 שנים שנים בטלויזיה הסעודית שמופץ ברשתות עם הכותרת "יוסף חדאד תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית".

‏זו לא הפעם הראשונה שמפיצים נגדי או נגד המפלגה שלי שקרים. למזלי אתם מכירים את העשייה שלי כבר שנים ויודעים מה הדעות שלי ומכירים את התכנים שלי בעברית, אנגלית וערבית.

‏באותה מידה אפשר היה לשלוף תמונה של נתניהו לוחץ יד לעראפת כאילו זה מהיום ולנסות לעשות על זה סיבוב. גם באותו ראיון אגב הפרכתי את שקר האפרטהייד, דיברתי על כך שאיראן היא האיום האמיתי והגדרתי את חמאס ארגון טרור״.