יודיע על פרישה? ״זו מכת מוות למפלגתו של וינטר״

בשעות האחרונות הרשת סוערת בעקבות אמירתו של יוסף חדאד, מועמד מספר 2 במפלגתו של עופר וינטר.
חדאד אמר לפני כחמש שנים, כי הוא בעד פתרון 2 המדינות, ומאז פעילי ימין רבים דורשים מחדאד להכחיש את דבריו בערבית ולא רק בעברית.
הסופר הלל גרשוני התייחס לכך וכתב: ״יוסף חדאד מתבטא בקולו בעד מדינה פלסטינית, גם אם אמר עכשיו ששינה את דעתו, זו מכת מוות למפלגה של וינטר, ומסוג הדברים שתחקיר מקדים היה צריך להעלות לפני שהוא צורף. חבל, היה מעניין דווקא״.
בתגובה השיבו לו אנשים: ״כן, זה חסך לי את ההתלבטות״, ״חדאד חייב לחזור בו מהדברים שלו״ ועוד.
נזכיר כי חדאד עצמו התייחס לסערה ומסר: ״ראיתי שהוציאו סרטון ערוך מתוך ראיון לפני מעל 5 שנים שנים בטלויזיה הסעודית שמופץ ברשתות עם הכותרת "יוסף חדאד תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית".
זו לא הפעם הראשונה שמפיצים נגדי או נגד המפלגה שלי שקרים. למזלי אתם מכירים את העשייה שלי כבר שנים ויודעים מה הדעות שלי ומכירים את התכנים שלי בעברית, אנגלית וערבית.
באותה מידה אפשר היה לשלוף תמונה של נתניהו לוחץ יד לעראפת כאילו זה מהיום ולנסות לעשות על זה סיבוב. גם באותו ראיון אגב הפרכתי את שקר האפרטהייד, דיברתי על כך שאיראן היא האיום האמיתי והגדרתי את חמאס ארגון טרור״.
עוד הוסיף חדאד: ״לגבי מדינה פלסטינית כבר אמרתי את זה בעבר שבשומר חומות כשראיתי את האיחוד של הפלסטינים עם ערבים מבפנים שמבעירים את הערים המעורבות שיניתי את דעתי והבנתי שזה לא הפתרון. בשבעה באוקטובר אני מאמין שגם האחרונים שעוד לא הבינו את זה- הבינו מי באמת הפלסטינים.
מדינה פלסטינית לא תקום וגם בעקרונות של המפלגה דאגנו להבהיר את זה בצורה ברורה. "לא תקום מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל". ונהפוכו, אנחנו נפעל כדי להשיב אדמות לארץ ישראל.
אז מנסים להציג אותי היום כתומך פלסטינים בזמן שאין מישהו בחברה הערבית שנלחם בהם ובזהות הפלסטינית כמוני בשנים האלה, לא סתם הוציאו נגדי פתווה בעזה, תקפו אותי ואת משפחתי ואני מאויים מספר 1 על ידי הפלסטינים שרואים בי משת"פ ובוגד. הם יודעים שעם ההסברה שלי אני חושף את השקרים שלהם לעולם ומראה למי באמת האדמה הזו שייכת.
אז אלה שמנסים להציג אותי היום כתומך פלסטינים ואויב המדינה- באמת רמה נמוכה. חלאס עם הספינים והשקרים!״.
חדאד ה ד מ ג ו ג לא רק שתמך במדינה פלסטיניתף אלא אמר שמדינה פלסטינית היא "הפיתרון היחידי"! ועכשיו "שינה את דעתו"?? מדינה פלסטינית היתה מסוכנת תמיד, לפני חמש שנים ומאז ומעולם!חדאד ווינטר פועלים להצטרף לליברמן ולממשלת השמאל שלו עם קולות ימין!!