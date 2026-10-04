אמן החושים המפורסם מפתיע: "אני ביביסט וגאה בזה"

אורי גלר, המיסטיקן הישראלי שהתפרסם ברחבי העולם בזכות יכולתו לכופף כפיות, מביע תמיכה פומבית בראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לערוץ 14 הוא סיפר מה הוא חושב עליו, ולא חסך במחמאות.

"יש הרבה מנהיגים, אבל אין כמו ביבי"

במהלך הריאיון נשאל גלר על ראש הממשלה והשיב: "יש הרבה מנהיגים, אבל אין כמו ביבי". בהמשך כינה אותו "גאון, קוסם ומנהיג עולמי", והוסיף כי נתניהו "אוהב את עם ישראל ואת היהודים בכל רחבי העולם בגוף ובנפש".

"אני ביביסט וגאה בזה"

גלר גם הבהיר בצורה ברורה את עמדתו האישית ואת התמיכה שלו בנתניהו: "אני ביביסט וגאה בזה".

המיסטיקן הישראלי, שבנה לאורך השנים קריירה בינלאומית והפך לדמות מוכרת ברחבי העולם, מרבה לדבר על ישראל ולהביע את עמדותיו בנושאים שנמצאים על סדר היום. הפעם הוא בחר להצהיר באופן חד-משמעי על תמיכתו בראש הממשלה.