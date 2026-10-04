רגע לפני הבחירות: המפלגה שעשויה לפרוש מהמרוץ

במפלגת הציבור החרדי טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע להמשך המרוץ בבחירות, כך פורסם היום (ראשון) על ידי שלום שטיין באתר אמס של רדיו קול חי.

על פי הפרסום, בדיון שהתקיים לאחרונה במפלגה על המשך הקמפיין עלתה לראשונה גם האפשרות לפרוש מהמרוץ, זאת על רקע נתוני הסקרים האחרונים.

לפי הפרסום, באף אחד מהסקרים שפורסמו במהלך השבוע האחרון לא הצליחה מפלגת הציבור החרדי להגיע אפילו לרף של חצי אחוז. בעקבות הנתונים, לצד המשך הקמפיין, החלה לעלות במפלגה גם השאלה האם נכון להמשיך במרוץ עד ליום הבחירות.

בשבועות האחרונים קיוו במפלגה להרחיב את בסיס התמיכה בה מעבר למגזר החרדי, ובהתאם לכך החלו לפנות במסגרת הקמפיין גם לציבור הכללי. המסר שהוצג היה כי הצבעה למפלגת הציבור החרדי יכולה לשמש ככלי להחלשת המפלגות הקיימות ולהכניס לכנסת קול חדש.

אלא שעל פי הפרסום, הסקרים האחרונים לא הצביעו בשלב זה על התמיכה שלה קיוו במפלגה בעקבות המהלך.

ההכרעה, כך נטען, צפויה להתקבל רק סמוך יותר למועד הבחירות. במפלגה צפויים לקיים דיון מכריע כשבוע לפני הבחירות, ובמסגרתו להחליט האם להמשיך במרוץ עד הסוף או לפרוש ממנו.

לצד הפרסום על הדיונים הפנימיים, במפלגת הציבור החרדי מציגים באופן רשמי עמדה שונה ומבהירים כי בכוונתם להמשיך להתמודד.

ממפלגת הציבור החרדי נמסר בתגובה לפרסום: ״מדובר בפרסום שקרי, פרי דמיונו של הכתב ללא כל קשר למציאות. מפלגת הציבור החרדי תרוץ עד הסוף, ובעזרת השם גם תנצח ניצחון מוחץ״.