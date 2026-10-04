עופר וינטר מבהיר: עם שלושת הפוליטיקאים האלה לא אשב

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, התייחס היום (ראשון) לאפשרות שיצטרף לאחר הבחירות לממשלה שאינה ממשלת ימין, ודחה את השמועות בנושא. וינטר הצהיר כי לא ישב תחת נפתלי בנט, אביגדור ליברמן או גדי איזנקוט, והבהיר: "אני לא אעשה מעשה בנט".

"אני לא אגיד א' ואעשה ב'. לא אשב לא תחת איזנקוט, לא תחת בנט ולא תחת ליברמן", הצהיר וינטר. לדבריו, הטענות שלפיהן הוא עשוי להצטרף לממשלה שבראשה יעמוד אחד מהשלושה אינן נכונות: "זה שחוזרים על שקר 20 פעם לא הופך אותו לאמת!". בהמשך התייחס וינטר גם להחלטתו להיכנס לחיים הפוליטיים ולמטרה שהוא מציב לעצמו במסגרת פעילותו. לדבריו, לאחר שניסה להשפיע מתוך המערכת, הוא מבקש כעת לעשות זאת דרך הזירה הפוליטית ואף סימן את משרד הביטחון כתפקיד שאליו הוא שואף להגיע. "ניסיתי להשפיע בתוך המערכת, אני אפעל כדי להגיע להיות שר הביטחון ואני אשפיע מהצד הזה גם", אמר וינטר.

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יו"ר עמך ישראל התייחס גם לתפיסה הביטחונית שאותה הוא מבקש לשנות. "חייבים לשנות את התפיסה המעוותת שהשתרשה פה במשך שנים, שהחיילים שלנו אחרי אזרחי האויב", טען.

וינטר הוסיף כי מבחינתו נדרש שינוי גם ביחס למדיניות הביטחונית שהונהגה לאורך השנים. "חייבים לשנות את התפיסה המכילה ואת תפיסת ההסדרה", אמר.

את דבריו חתם וינטר בהתייחסות לאופן שבו הוא מבקש לראות את הדרג הצבאי פועל: "אני רוצה לראות גנרלים רוקעים ברגליים כמו במלחמת ששת הימים!".