מועמדת הדמוקרטים: "אנחנו חייבות לעמוד עם הנשים בעזה"

יאיר גולן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מועמדת מפלגת הדמוקרטים גבי לסקי, תועדה בסרטון כשהיא אומרת: "ביום האישה אנחנו חייבות לעמוד בסולידריות עם הנשים בעזה, עם הנשים בגדה, עם הנשים באיראן. כולנו כל הנשים עוברות את תלאות המלחמה ואני בטוחה שאם העולם היה מונהג על ידי נשים, אני בטוחה שהיו פחות מלחמות".

עוד היא הוסיפה: "היינו עסוקות בלתקן ולשקם את העולם, במקום להרוג אנשים". את הסרטון פרסם ישי פרידמן. הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לכך וכתב: "שאלתי אמש את יאיר גולן מדוע הוא מסתיר את גבי לסקי בקמפיין, אולי זו התשובה?"

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נזכיר כי לפני מספר שבועות, עוררה לסקי סערה נוספת לאחר שהתייחסה לסרט "נז״א", בו הוצגה לכאורה פעילות צה"ל ברצועת עזה.

בעוד רבים בישראל יוצאים נגד המסרים העולים מהסרט, שני מועמדים בולטים ברשימת הדמוקרטים בחרו להתמקד דווקא בביקורת על התגובה הישראלית אליו.

גבי לסקי, מספר 6 ברשימה, טענה כי השיח נגד יוצרי הסרט הפך לאלים וקראה להגן על האפשרות להעלות שאלות מוסריות גם בשעת מלחמה.

"השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק", כתבה לסקי, והוסיפה כי מדובר ב"יצירות שמעלות שאלות ערכיות, שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל".

לדבריה, "הכי קל להצדיק פגיעה בזכויות אדם בזמן מלחמה, ולכן יש גם חובה לשאול שאלות ולשים גבולות. זו המהות של הדמוקרטיה".