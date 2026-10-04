התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה בשעות הקרובות"

( נתי שוחט / פלאש90 )

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה מפני עומס חום כבד הצפוי לשרור היום בשעות הצהריים והאחר הצהריים במספר אזורים מזרחיים בארץ. האזהרה תהיה בתוקף החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד לשעה 19:00 בערב, ותכלול את עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה ואזור ים המלח. במהלך שעות אלו ייתכנו תנאים סביבתיים קשים ומורכבים, העלולים להוביל למקרי התייבשות או מכות חום, בייחוד עבור עובדים הנמצאים מחוץ למבנים ממוזגים. כמו כן, מזג האוויר הצפוי עלול להסב אי-נוחות משמעותית לאוכלוסיות רגישות, בהן חולים כרוניים, מטופלים רפואיים וקשישים, לצד סיכון לפגיעה זמנית באספקת החשמל בשל עומסים.

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כדי להתמודד עם התנאים הקיצוניים, מומלץ לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם. בשעות השיא של החום מומלץ להקפיד על שהייה במקומות מוצלים, מאווררים או ממוזגים, להרבות בשתיית מים, ולחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים בעת יציאה החוצה. כמו כן, מומלץ לנהגים לעצור להתרעננות מדי פעם במהלך הנסיעה.

בשירות המטאורולוגי מדגישים איסור חמור על השארת בני אדם או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים, אפילו לפרק זמן קצר. בנוסף, מומלץ לבני משפחה ולשכנים לגלות ערבות הדדית ולבדוק את שלומם של קשישים ומבוגרים המתגוררים באזורים אלו.