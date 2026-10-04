3 שבועות לבחירות: "יאיר גולן עשה טעות קשה"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

חבר הכנסת אחמד טיבי (תע"ל) יצא במתקפה חריפה ברדיו 103FM נגד מפלגת 'הדמוקרטים' ויו"ר המפלגה יאיר גולן, בעקבות תמיכתם בפסילת ترشחה של סמי אבו שחאדה בוועדת הבחירות.

בראיון התייחס טיבי להחלטת המפלגה להצטרף לעמדת הימין בנוגע לפסילת המועמד הערבי, וכינה את הצעד "טעות קשה". "ההצבעה של המפלגה פגעה בסיכויים של סמי לעבור, הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה", אמר טיבי בראיון. "נראה לי מוזר שהם הצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי".

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הוא הביע חשש מהשפעת המהלך גם על הכרעת בית המשפט העליון, שנדרש לדון בהחלטות הוועדה: "יכול להיות שאנשים בהרכב של בג"ץ אמרו 'מה, אנחנו נהיה שמאלה מהדמוקרטים?'", תהה טיבי.