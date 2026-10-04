ברק סרי מבהיר: "אחרי הבחירות הוא ילך עם נתניהו"

ברק סרי ( Levy dudy, ויקימדיה )

הראיון המדובר של תא"ל במיל' עופר וינטר אצל דנה ויס בחדשות 12 ממשיך לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית והתקשורתית. היועץ האסטרטגי והפרשן ברק סרי פרסם פוסט חריף בחשבון הפייסבוק שלו, שבו תקף בחריפות את המפקד המוערך לשעבר.

לדברי סרי, הופעתו של וינטר בטלוויזיה מובילה לשתי מסקנות מרכזיות וחד משמעיות. "הראיון של עופר וינטר אצל דנה ויס מעלה שתי מסקנות", כתב סרי בחשבונו. "הראשונה: הוא של נתניהו על מלא, וכל מי שמצביע לוינטר מצביע לנתניהו".

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בהמשך דבריו לא חסך סרי ביקורת אישית ונוקבת על כישוריו של וינטר מעבר לזירה הצבאית: "ומסקנה שניה, איך נאמר זאת בעדינות, הוא כנראה לוחם מצויין, אבל לא גאון גדול".

התקפה זו של סרי מצטרפת לגל התגובות שמחוללת כניסתו האפשרית או אמירותיו הפוליטיות של וינטר, שמשך אליו תשומת לב ציבורית רבה מאז שחרורו מצה"ל והצהרותיו על שאיפותיו בזירה הציבורית.