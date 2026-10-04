עיתונאי ערוץ הספורט הותקף: "לא הופתעתי"

עיתונאי ערוץ הספורט מוטי פשכצקי, שנמצא באירלנד במסגרת עבודתו כשליח הערוץ, התייחס הבוקר (ראשון) לתקיפה שעבר במהלך מסיבת העיתונאים, וסיפר על התחושות בעקבות האירוע החריג. לדבריו, למרות חומרת המקרה, הוא לא הופתע מההתנהלות שבה נתקל.

"לא נעים, כל כך הרבה שנים במקצוע ולראות דבר כזה, במיוחד במסגרת בינלאומית", סיפר פשכצקי על האירוע. עם זאת, הוא הוסיף מיד: "אבל לא הופתעתי".

פשכצקי הסביר כי התחושות שלו לא נולדו רק בעקבות האירוע במסיבת העיתונאים. לדבריו, כבר קודם לכן הוא הבחין ביחס חריג כלפי הישראלים: "כבר מהמשחק הראשון ראיתי כמה הם מתעבים אותנו".

בהמשך דבריו התייחס עיתונאי ערוץ הספורט להתנהגות שבה נתקל במהלך שהותו באירלנד, והבהיר כי מדובר מבחינתו באירוע יוצא דופן גם ביחס לניסיון שצבר לאורך שנות עבודתו העיתונאית.

"מעולם לא נתקלתי בהתנהגות כזו, בבריונות כזו", אמר פשכצקי, שחזר פעם נוספת על עוצמת האירוע מבחינתו.