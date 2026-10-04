מועמד הליכוד בהצהרה חריגה: "לא שולל ישיבה עם איזנקוט"

מועמד הליכוד אלי גולדשמידט, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'קול ברמה' ואמר: "לא שולל ישיבה בממשלה עם איזנקוט. כדי להיאבק באיום הקיומי מאיראן, הוא יוכל להיות השותף הבכיר.
מה, איזנקוט לא יכול להיות שר ביטחון? הוא היה רמטכ״ל. כל זמן שהמדיניות מכוונת ומנוהלת על ידי רה״מ נתניהו - אז אני רגוע".
לפני מספר ימים, יו״ר ישר! גדי איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, האשים אותו בהפצת שקרים ובהתחמקות מאחריות למחדל 7 באוקטובר, וטען כי לשכת ראש הממשלה קיבלה התרעות והמלצות לפעולה לפני המתקפה. איזנקוט התחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית אם ירכיב ממשלה.
כשרתתי בצבא ב-82 למדנו שמנהיגות נמדדת באחריות ולא בדילים! הזיגזגים האלה מפרים את החוזה האזרחי בדיוק כמו מחדלי העבר הביטחוניים