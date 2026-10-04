מועמד הליכוד בהצהרה חריגה: "לא שולל ישיבה עם איזנקוט"

מועמד הליכוד אלי גולדשמידט, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'קול ברמה' ואמר: "לא שולל ישיבה בממשלה עם איזנקוט. כדי להיאבק באיום הקיומי מאיראן, הוא יוכל להיות השותף הבכיר.

מה, איזנקוט לא יכול להיות שר ביטחון? הוא היה רמטכ״ל. כל זמן שהמדיניות מכוונת ומנוהלת על ידי רה״מ נתניהו - אז אני רגוע".