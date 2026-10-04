חוזרים לאכול בריא: הארוחה המושלמת ליום שאחרי החגים

קערת עוף ( צילום: AI )

אחרי רצף של ארוחות חג, קינוחים ושולחנות שלא נגמרים, הגיע הזמן לחזור קצת לשגרה. אבל זה ממש לא אומר שצריך להסתפק בסלט עצוב: קערת העוף הזאת משלבת בטטה וירקות צלויים, אורז או קינואה וטחינה - לארוחה משביעה ופשוטה להכנה.