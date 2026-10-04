סרוגים
חוזרים לשגרה

חוזרים לאכול בריא: הארוחה המושלמת ליום שאחרי החגים

אחרי ארוחות החג הכבדות, חוזרים לשגרה עם ארוחה בריאה, צבעונית ומשביעה: קערת עוף עם בטטה, ירקות צלויים וטחינה, שמכינים בקלות

תגובות
עקבו אחרינו ב -
קערת עוף (צילום: AI)

אחרי רצף של ארוחות חג, קינוחים ושולחנות שלא נגמרים, הגיע הזמן לחזור קצת לשגרה. אבל זה ממש לא אומר שצריך להסתפק בסלט עצוב: קערת העוף הזאת משלבת בטטה וירקות צלויים, אורז או קינואה וטחינה - לארוחה משביעה ופשוטה להכנה.

מצרכים ל-3-4 מנות

לעוף ולירקות:

  • 500 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות
  • 2 בטטות בינוניות, חתוכות לקוביות
  • 1 פלפל אדום, חתוך לרצועות
  • 1 קישוא, חתוך לקוביות
  • 1 בצל סגול, חתוך לרבעים
  • 2 כפות שמן זית
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית שום גבישי
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם

להגשה:

  • 2 כוסות אורז או קינואה מבושלים

לטחינה:

  • 4 כפות טחינה גולמית
  • מיץ מחצי לימון
  • מים קרים לפי הצורך
  • מעט מלח

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  2. מניחים בתבנית את הבטטות, הפלפל, הקישוא והבצל. מוסיפים כף שמן זית, מלח ופלפל, מערבבים ואופים במשך כ-15 דקות.
  3. בינתיים מתבלים את קוביות העוף בכף שמן זית, פפריקה, שום גבישי, מלח ופלפל.
  4. מוציאים את התבנית, מוסיפים את העוף לירקות ומערבבים בעדינות. מחזירים לתנור ל-15-20 דקות נוספות, עד שהעוף מוכן והירקות רכים וזהובים.
  5. מכינים את הטחינה: מערבבים טחינה גולמית עם מיץ לימון ומלח ומוסיפים בהדרגה מים קרים, עד שמתקבל רוטב חלק וקרמי.
  6. מרכיבים את הקערות: מניחים אורז או קינואה, מוסיפים מעל את העוף והירקות הצלויים ומסיימים בזילוף נדיב של טחינה.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו