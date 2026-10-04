חוזרים לאכול בריא: הארוחה המושלמת ליום שאחרי החגים

אחרי רצף של ארוחות חג, קינוחים ושולחנות שלא נגמרים, הגיע הזמן לחזור קצת לשגרה. אבל זה ממש לא אומר שצריך להסתפק בסלט עצוב: קערת העוף הזאת משלבת בטטה וירקות צלויים, אורז או קינואה וטחינה - לארוחה משביעה ופשוטה להכנה.
מצרכים ל-3-4 מנות
לעוף ולירקות:
- 500 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות
- 2 בטטות בינוניות, חתוכות לקוביות
- 1 פלפל אדום, חתוך לרצועות
- 1 קישוא, חתוך לקוביות
- 1 בצל סגול, חתוך לרבעים
- 2 כפות שמן זית
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית שום גבישי
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
להגשה:
- 2 כוסות אורז או קינואה מבושלים
לטחינה:
- 4 כפות טחינה גולמית
- מיץ מחצי לימון
- מים קרים לפי הצורך
- מעט מלח
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- מניחים בתבנית את הבטטות, הפלפל, הקישוא והבצל. מוסיפים כף שמן זית, מלח ופלפל, מערבבים ואופים במשך כ-15 דקות.
- בינתיים מתבלים את קוביות העוף בכף שמן זית, פפריקה, שום גבישי, מלח ופלפל.
- מוציאים את התבנית, מוסיפים את העוף לירקות ומערבבים בעדינות. מחזירים לתנור ל-15-20 דקות נוספות, עד שהעוף מוכן והירקות רכים וזהובים.
- מכינים את הטחינה: מערבבים טחינה גולמית עם מיץ לימון ומלח ומוסיפים בהדרגה מים קרים, עד שמתקבל רוטב חלק וקרמי.
- מרכיבים את הקערות: מניחים אורז או קינואה, מוסיפים מעל את העוף והירקות הצלויים ומסיימים בזילוף נדיב של טחינה.