דפנה ליאל נחשפת: "אני מודה על זה לבורא עולם"

רגע אישי וחשוף נרשם על מסך הטלוויזיה, כאשר הכתבת הפוליטית של חדשות 12, דפנה ליאל, שיתפה כי בתה נעמי החלה לאמץ אורח חיים מסורתי ומנהגים מהדת.

הדברים נאמרו במהלך הנחיית התוכנית "עושים חג" בקשת 12, אותה הגישה ליאל לצד השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב. במסגרת המשדר, התכוננו השתיים לראיון עם כתבת החינוך יעל אודם, אשר הכינה כתבה העוסקת במגמה בקרב בני דור ה-Z המשלבים בין אורח חיים חילוני לבין זיקה ומנהגים מן המסורת.

טרם כניסתה של אודם לשיחה, פנתה אבוהב לליאל ושאלה אותה במפתיע: "יש אצלך מישהו שחזר בתשובה… מתחזק?".

ליאל לא היססה והשיבה בגילוי לב: "האמת שהבת שלי נעמי, הייתי מגדירה אותה בדיוק ככה. היא גם וגם. היא החליטה שהיא בלי טלפון בשבת. דבר מדהים באמת. אני מודה לבורא עולם". בהמשך הסבירה העיתונאית את הערך המוסף והמשפחתי שמביאה עמה השבת ללא מסכים: "תודה שנתת לי את הילדה שלי יום בשבוע. היא באה: 'אמא רוצה לעשות משהו?', 'אמא רוצה לדבר?'".