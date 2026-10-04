דפנה ליאל נחשפת: "אני מודה על זה לבורא עולם"

רגע אישי וחשוף נרשם על מסך הטלוויזיה, כאשר הכתבת הפוליטית של חדשות 12, דפנה ליאל, שיתפה כי בתה נעמי החלה לאמץ אורח חיים מסורתי ומנהגים מהדת.
הדברים נאמרו במהלך הנחיית התוכנית "עושים חג" בקשת 12, אותה הגישה ליאל לצד השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב. במסגרת המשדר, התכוננו השתיים לראיון עם כתבת החינוך יעל אודם, אשר הכינה כתבה העוסקת במגמה בקרב בני דור ה-Z המשלבים בין אורח חיים חילוני לבין זיקה ומנהגים מן המסורת.
טרם כניסתה של אודם לשיחה, פנתה אבוהב לליאל ושאלה אותה במפתיע: "יש אצלך מישהו שחזר בתשובה… מתחזק?".
ליאל לא היססה והשיבה בגילוי לב: "האמת שהבת שלי נעמי, הייתי מגדירה אותה בדיוק ככה. היא גם וגם. היא החליטה שהיא בלי טלפון בשבת. דבר מדהים באמת. אני מודה לבורא עולם". בהמשך הסבירה העיתונאית את הערך המוסף והמשפחתי שמביאה עמה השבת ללא מסכים: "תודה שנתת לי את הילדה שלי יום בשבוע. היא באה: 'אמא רוצה לעשות משהו?', 'אמא רוצה לדבר?'".
אבוהב, ששיתפה כי ביקרה בעבר בביתה של ליאל, הוסיפה פרט נוסף על הילדה: "היא שומרת בשר חלב". לצד זאת תרמה את הזווית ההומוריסטית שלה כשאמרה בחיוך: "חלום שלי שהילדים ישמרו בשר חלב, יירגעו רגע עם האוכל, שיתנו לי מנוחה".
ליאל אישרה את הדברים והרחיבה על הגישה המאוזנת של בתה לתהליך: "אז היא שומרת בשר חלב. חשוב לה מאוד הקידוש ביום שישי. זה חלק ממנה. והיא גם לא נוקשה בעניין. זאת אומרת, היא לקחה את מה שמרגיש לה נכון. מה שטוב לה".
מחזה מפתיע ונעים בשמאל האנטי יהודי ואנטי ציוני!