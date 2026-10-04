עו"ד שפטל: "יש פסקי דין שחובה לא ליישם אותם"

עו"ד יורם שפטל ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

עו"ד יורם שפטל התייחס הבוקר (ראשון) בשיחה עם אבי רצון לפסיקות בית המשפט העליון, וטען כי ישנם פסקי דין שלדבריו "דגל שחור מתנוסס מעליהם" וכי חובה שלא ליישם אותם.

"בית המשפט העליון לימד אותנו, ובצדק, שיש פקודות בצבא שהן בלתי חוקיות בעליל ודגל שחור מתנוסס עליהן", אמר שפטל. בהמשך השווה בין פקודות מסוג זה לבין פסיקות של בית המשפט: "אותו דבר לגבי פסקי דין. יש פסקי דין של בית המשפט העליון שדגל שחור מתנוסס מעליהם, הם בלתי חוקיים בעליל". שפטל המשיך ומתח ביקורת חריפה על התנהלות בית המשפט העליון, תוך שהוא מפנה לסעיף 4 לחוק יסוד השפיטה. לדבריו: "הם תוצאה מכך שבית המשפט העליון פורק מעצמו את סעיף 4 לחוק יסוד השפיטה, שמטיל על בית המשפט את מרות החוק באופן מוחלט ובלתי ניתן לפירוש אחר".

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לדבריו, כאשר בית המשפט אינו פועל בהתאם למה שהוא מגדיר כמרות החוק, יש לכך השלכה ישירה על תוקפן של הפסיקות. "ברגע שבית המשפט פורק מעל עצמו את מרות החוק, באותו הרגע פסקי הדין שלו לא שווים את הנייר עליו הם כתובים", טען.

את דבריו חתם שפטל בקביעה החריפה שלפיה במקרים כאלה אין להסתפק בביקורת על הפסיקה, אלא יש להימנע מיישומה: "ולכן חובה לא ליישם אותם".