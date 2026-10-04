יו"ר הרשימה המשותפת מטיל פצצה: זה מה שנעשה אחרי הבחירות

יו"ר הרשימה המשותפת, ד"ר יוסף ג'בארין, מציב את היעדים הפוליטיים של סיעתו ומבהיר כי בראש סדר העדיפויות עומדת סיומה של כהונת הממשלה הנוכחית. בדברים שנשא הבהיר ג'בארין כי מבחינתו לא מדובר רק בהחלפת אישים, אלא בדרישה לשינוי מדיניות יסודי.

"אנחנו ברשימה המשותפת בראש סולם העדיפויות שלנו רוצים שהממשלה הזו לא תמשיך לעוד קדנציה. זו ממשלה רעה ומסוכנת", אמר ג'בארין. עם זאת, הבהיר כי החלפת הממשלה אינה תכלית הכל כשלעצמה: "אני לא רוצה רק להחליף איש באישי, חילופי גברא זה לא הרעיון. אני מקווה שהאלטרנטיבה שתבוא יהיה לה האומץ לדבר על הדברים – להתקדם למדינה שוויונית, לשלום עם הפלסטינים, ולחזור למסלול המשא ומתן בתמיכה וחסות בינלאומית".

קריאה לאופוזיציה: "אנחנו לא תמימים"

בדבריו התייחס ג'בארין למורכבות של הקמת ממשלה חלופית ולמגעים האפשריים עם מפלגות האופוזיציה: "אנחנו לא תמימים. כדי להפיל ממשלה צריך שתבוא ממשלה חלופית. יש כמה צומתים בדרך – הצבעות על יו"ר הכנסת, על מי ממליצים בפני נשיא המדינה, והקמת הממשלה".

ג'בארין קרא להנהגת מפלגות האופוזיציה להפגין נכונות לשיתוף פעולה: "אני מקווה שבצד של מפלגות האופוזיציה יהיה האומץ לבוא ולהגיד שהרשימה המשותפת ורע"מ יכולות להיות שותפות. בואו נדבר על הדברים העקרוניים והפוליטיים – תוכנית להשגת שוויון, קידום מעמדם של האזרחים הערבים וחזרה להליך משא ומתן עם ההנהגה הפלסטינית".