11 יום לפני הבחירות: ההכרעה הקריטית של נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט להחריף את הקמפיין נגד ראש מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר, במטרה להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה ואז לעודד אותו לפרוש, כך דיווח הבוקר (ראשון) עמיאל ירחי ב-i24news.

למרות זאת, וינטר לא מתכוון לפרוש והוא מאמין לסקרים האחרונים שמראים כי מפלגתו תקבל 4-5 מנדטים בבחירות הקרובות.

‏בדיווח נמסר כי ההכרעה של גוש נתניהו תהיה 11 יום לפני הבחירות, ההזדמנות האחרונה לחתום על הסכם עודפים, אז ייחשף אם יש מי שחותם איתו, כאשר בפועל גם הליכוד והציונות הדתית עדיין לא נעלו את ההסכם.

נזכיר כי תא"ל במיל' עופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל', תקף את ראש הממשלה נתניהו וטען בראיון לחדשות 12 כי נתניהו בקונספציה וכי הוא לא מתבייש להגיד את זה.

"נתניהו בקונספציה. אני לא מתבייש להגיד את זה, אם על ראשי המערכת הביקורת שלי הייתה שהם הדוחפים לתפיסה הזאת, הביקורת שלי על ראש הממשלה ועל מקבלי ההחלטות, שהם כמו פראיירים מקבלים אותה", אמר וינטר.

וינטר נשאל מדוע למרות זאת בכוונתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה והשיב: "אני צריך לבחור צד, אני בימין, העמדות שלי הן ימניות. עכשיו אם ראש הממשלה יקבל את מה שהוא יקבל והוא ממשיך להיות. לא אני בוחר אותו, הציבור בוחר, זה הדמוקרטיה".

דנה ויס שאלה את וינטר, האם גם אחרי ה-7 באוקטובר הוא מסוגל להגיש את הדברים האלו, וינטר השיב: "המדד היחיד הוא לא האחריות ב-7 באוקטובר. המדד העיקרי זה שיש לי ביקורת על נתניהו על 7 באוקטובר ועל ההתנהלות בהרבה דברים, זה לא אומר ששמו פה חלופה הרבה יותר טובה. כי זה אוטומטית לא, לא, לא. אני עובד בין חלופות, אני אדם רציונלי".