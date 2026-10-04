"מנדלבליט יצטרך לפתוח דברים, או שהוא יבוזה ויושפל"

עו"ד כנרת בראשי התראיינה הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחסה לזימונו של אביחי מנדלבליט, לתת עדות במשפט נתניהו.

"הפעם הוא יצטרך להתמודד לא עם מנחה מלטף, או מנחה שמנסה להוציא ממנו את הדברים כדי לקבל ממנו את האינפורמציה שהוא רוצה לשמוע", אמרה בראשי.

עוד היא הוסיפה: "הפעם הוא יצטרך להתמודד עם ראיות אמיתיות, והראיות האובייקטיביות האלה יוטחו בפניו. עכשיו זו תהיה בחירה שלו: או שהוא פותח את הדברים, או שהוא מתבזה ומשקר ומשפיל את עצמו. דבר אחד הוא יכול להיות סמוך ובטוח, ערוצי 11, 12 ו-13 לא יסקרו את המבוכות שלו, אנחנו כן"