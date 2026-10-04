מטורף: זה הפיצוי שיקבל כל נוסע בטיסת פליי דובאי

נוסעי טיסת חברת "פליי דובאי" לישראל, שחוו בשבוע שעבר אירוע טרור חמור שכלל ניסיון חטיפה וריסוק של המטוס בדרכו לארץ, עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי של כ-250 אלף דולר לכל נוסע – כך מדווח הבוקר בעיתון "ממון" של ידיעות אחרונות. על פי הערכות מומחים לדיני תעופה, הזכאות לפיצוי קיימת גם עבור נוסעים שלא נגרמה להם פגיעה פיזית ישירה והמטוס נחת בשלום.

כעת עולה השאלה המשפטית היכן תנוהל תביעת הענק נגד חברת התעופה מאיחוד האמירויות, ומה יהיה גובה הפיצוי הסופי שלו יהיו זכאים הנוסעים. עו"ד דבורה שטורמן, בעלת ניסיון רב בתיקים מסוג זה ממשרד עורכי הדין האמריקאי Motley Rice – מהבולטים בארה"ב בתחום הליטיגציה התעופתית ואסונות תעופה בינלאומיים – מעריכה על סמך מקרים דומים בעבר כי כל נוסע שהיה על המטוס צפוי לקבל פיצוי בסדר גודל זה, גם ללא נזק גופני מיידי.