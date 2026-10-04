יעל בר זוהר וגיא זו-ארץ מרגשים: "זה קרה ברגע אחד"

יעל בר-זוהר וגיא זו-ארץ ( (צילום: אור גפן) )

יעל בר זוהר וגיא זו-ארץ נמצאים בימים אלה בניו יורק, ובין הרחובות העמוסים והבילויים בעיר הם עצרו לרגע אחד קצת אחר. בערב הושענא רבה הגיעו השניים לציון של הרבי מליובאוויטש, לביקור שזו-ארץ הגדיר כ"רגע מרגש".

"בתוך כל הרעש של העיר הגדולה והמגניבה הזאת זכינו לרגע מרגש", כתב זו-ארץ בחשבון האינסטגרם שלו, וסיפר כי חבר קרוב הזמין אותם להגיע למקום דווקא בערב המיוחד.

"ברגע אחד, כמו מגנט - התחברנו"

זו־ארץ סיפר כי עד הביקור לא הכיר לעומק את המשמעות של הושענא רבה, היום השביעי של חג הסוכות, אך כשהגיעו לציון החוויה קיבלה עבורם משמעות אחרת.

"נסענו נרגשים למקום בו נמצא הציון של הרבי, וברגע אחד כמו מגנט - התחברנו", כתב. במקום הסבירו לשניים על המנהג לכתוב לרבי מכתב, לקרוא אותו בציון ולאחר מכן לקרוע אותו.

קודם תודה, אחר כך הבקשות

רגע לפני שכתבו את הבקשות שלהם, קיבלו בר זוהר וזו-ארץ עצה להתחיל דווקא בתודה. "כתבנו תודה על היש לפני שעברנו לבקשות", שיתף זו-ארץ.

אחר כך הגיעו גם התפילות והבקשות. השניים ביקשו בריאות עבור עצמם, עבור הלוחמים הפצועים והחולים, ולא שכחו גם את מדינת ישראל: "ביקשנו עבורנו בריאות, ללוחמים הפצועים, לחולים ולמדינה האהובה שלנו שכבר מדממת שלוש שנים".

מחכים לימים טובים יותר

לצד הבקשות האישיות, השניים התפללו גם לימים שקטים ומאוחדים יותר בישראל. "שיבואו ימים טובים יותר של יחד, של אחדות, כי מגיע לנו הרבה יותר טוב", כתב זו־ארץ.

את הפוסט הוא סיים עם תקווה לימים אחרים וציטט את שלום חנוך: "תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר". מיד אחר כך הוסיף בפשטות: "אז אני מחכה לזריחה".