ירון אברהם מאשים: "הכול זה כן ביבי לא ביבי?"

ירון אברהם יצא אמש (שבת) להגנת יניב חיון, שאותו כינה גיבור שהציל 174 בני אדם, ותקף את התגובות שקשרו את היחס אליו להזדהות פוליטית.

"השנאה מעבירה אנשים על דעתם", כתב אברהם. לדבריו, חיון עשה מעשה שהציל 174 בני אדם ממוות בטוח, אך במקום להתייחס למעשה, היו מי שפסלו את האפשרות לראיין אותו משום שהוא "ביביסט".

אברהם התייחס לתגובות שנכתבו על עצם מתן הבמה לחיון, ובהן "נותנים לו במה", לצד אימוג'ים של הקאה והכינוי "השרברב הביביסטי". הוא הציג את הביטויים האלה כדוגמאות ליחס שקיבל חיון, ותהה מדוע השתייכות פוליטית הופכת לשיקול מרכזי בתגובה לסיפורו.

"כמה שנאה, כמה גועל, כמה עיוורון", כתב אברהם. הוא הוסיף ושאל: "הכל זה כן ביבי לא ביבי? אין טיפת שכל במוח שטוף השטנה שלכם?" בדבריו הוא מתח ביקורת חריפה על מי שלדבריו מתמקדים בתווית הפוליטית שהוצמדה לחיון, במקום במעשה שביצע.