בני בגין משתלח בנתניהו: "הידרדר לשפל המדרגה"

השר לשעבר בני בגין, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm להצהרת ראש הממשלה נתניהו שבה הטיל את האשמה לטבח ה-7 באוקטובר על ראש השב"כ לשעבר רונן בר.

בדבריו תקף בגין את נתניהו: "לדעתו אין צורך בוועדת חקירה, הוא אמר על בר 'הוא פשוט פושע'. את האשמות ההבל, השקרים, הוא מפרסם בעצמו. הוא בינתיים ראש ממשלת ישראל, זה מבייש את משרתו, הוא הצליח לרדת ממדרגה נמוכה, להידרדר למדרגה שפלה".

אמש, תא"ל במיל' עופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל', תקף את ראש הממשלה נתניהו וטען בראיון לחדשות 12 כי נתניהו בקונספציה וכי הוא לא מתבייש להגיד את זה.

"נתניהו בקונספציה. אני לא מתבייש להגיד את זה, אם על ראשי המערכת הביקורת שלי הייתה שהם הדוחפים לתפיסה הזאת, הביקורת שלי על ראש הממשלה ועל מקבלי ההחלטות, שהם כמו פראיירים מקבלים אותה", אמר וינטר.

וינטר נשאל מדוע למרות זאת בכוונתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה והשיב: "אני צריך לבחור צד, אני בימין, העמדות שלי הן ימניות. עכשיו אם ראש הממשלה יקבל את מה שהוא יקבל והוא ממשיך להיות. לא אני בוחר אותו, הציבור בוחר, זה הדמוקרטיה".