יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גיורא חמיצר

גיורא חמיצר ( צילום: ללא )

"השמיניה", "האי", "החממה", "שכונה" ו"רוני ותום" - קשה למצוא מישהו שגדל בישראל בשני העשורים האחרונים ולא נתקל לפחות באחת מהסדרות של גיורא חמיצר. היום (ראשון), היוצר והתסריטאי חוגג 55, וזו הזדמנות להכיר קצת יותר את האיש שאחראי לחלק גדול מהילדות הטלוויזיונית של דור שלם. מהשנים בניו יורק והסטארט-אפים ועד הסדרה שהגיעה לנטפליקס ול-190 מדינות - הנה עשרה דברים שלא ידעתם עליו.

1. הוא בנו של דן חמיצר גיורא חמיצר נולד ב-4 באוקטובר 1971 בתל אביב, והוא בנו של החידונאי והסופר דן חמיצר. הוריו התגרשו כשהיה ילד והוא גדל בעיקר עם אמו. כשנשאל בעבר על הדמיון בין החידות של אביו לבין העלילות המלאות בתעלומות שהוא עצמו כותב, דווקא הסתייג מההשוואה והסביר כי אינו רואה קשר ישיר בין השניים. 2. הילדות שלו לא תמיד הייתה פשוטה קשה לדמיין את האיש שיצר כמה מחבורות הילדים האהובות בטלוויזיה הישראלית דווקא כילד שלא מצא את מקומו, אבל חמיצר סיפר ששנות בית הספר היסודי וחטיבת הביניים היו עבורו קשות מבחינה חברתית. השינוי הגיע בתיכון, כשעבר ללמוד במגמת מוזיקה והחל, לדבריו, "לפרוח" - ושתי התקופות השונות האלה הפכו בהמשך גם למקור השראה בכתיבה שלו. 3. הוא בכלל למד היסטוריה לפני שהפך לאחד התסריטאים המזוהים בישראל עם עולם הילדים והנוער, חמיצר בילה שנים ארוכות בחו"ל, בעיקר בניו יורק. בתקופה הזו הוא השלים לימודים אקדמיים בהיסטוריה, נכנס לעולם הטכנולוגיה ואף הקים וניהל חברות סטארט-אפ בתחום הניו מדיה - הרבה לפני שחזר לישראל והחל לכתוב את סדרות הדרמה שהפכו אותו לשם מוכר. 4. עוד לפני "השמיניה" הוא יצר את "ששטוס" עבור דור שלם חמיצר הוא קודם כל היוצר של "השמיניה", אבל הקריירה שלו בטלוויזיה התחילה יותר מעשור קודם. אחרי ששירת בגלי צה"ל ככתב ועורך במחלקת התרבות, הוא הצטרף לערוץ הילדים ב-1993 ויצר את הפורמט של "ששטוס", שהפכה לאחת התוכניות המזוהות ביותר עם הערוץ ושודרה במשך שנים ארוכות.

השמיניה. ( יוסי צבקר )

5. הוא גילה כמה מהכוכבים הגדולים בישראל

אחד הדברים שאפיינו את הסדרות של חמיצר לאורך השנים היה הבחירה בשחקנים צעירים ולא מוכרים, שחלקם הפכו בהמשך לכוכבים גדולים. בין השמות שקיבלו חשיפה משמעותית בתחילת דרכם בסדרות שלו אפשר למצוא את עוז זהבי, יון תומרקין, עדי הימלבלוי, מיכאל אלוני, יעל גרובגלס, תובל שפיר, דר זוזובסקי וליאנה עיון.

6. הוא לא מנסה לחנך את הצופים שלו

למרות שרוב היצירה שלו מיועדת לילדים ובני נוער, חמיצר לא רואה בעצמו מחנך ולא מנסה להכניס בכוח מסר לכל סיפור. לאורך השנים הוא הסביר שהמטרה המרכזית מבחינתו היא לעורר אצל ילדים סקרנות ולספר להם סיפור מספיק טוב כדי שירצו לדעת מה יקרה בהמשך - ורק מתוך הסיפור יכולים להגיע גם מחשבה ומסרים.

7. "החממה" הגיעה ל-190 מדינות

אחת ההצלחות הגדולות בקריירה של חמיצר הגיעה דווקא מעבר לים: "החממה" נמכרה לנטפליקס וזכתה לעיבוד אמריקאי בשם "Greenhouse Academy". הסדרה צולמה בישראל עם שחקנים אמריקאים וישראלים, וחמיצר היה מעורב ביצירת הגרסה החדשה. ב-2017 היא עלתה בנטפליקס והייתה זמינה לצופים בכ-190 מדינות ברחבי העולם.

רוני ותום ההצגה (באדיבות תיאטרון אורנה פורת) ( רוני ותום ההצגה (באדיבות תיאטרון אורנה פורת) )

8. "רוני ותום" התחילו בכלל כסיפור לילדים שלו

הרבה לפני ש"רוני ותום" הפכו לסדרת ספרים ולסדרת טלוויזיה, הם נולדו בבית של חמיצר. הוא סיפר שהתחיל להמציא את הסיפור עבור שני בניו והיה מקריא להם את הפרקים שכתב, כך שהם למעשה הפכו לקהל הראשון של רוני ותום. בהמשך הסיפור המשפחתי הפך לסדרת ספרים מצליחה, וממנה עשה את הדרך גם למסך.

9. הוא מעדיף לכתוב ספרים על פני תסריטים

אחרי שנים שבהן היה מזוהה כמעט לחלוטין עם הטלוויזיה, חמיצר גילה שדווקא כתיבת ספרים מעניקה לו חופש מסוג אחר. לדבריו, בספר הוא יכול לדמיין ולכתוב כמעט כל דבר בלי לחשוב כמה יעלה לצלם אותו, אם הלוקיישן אפשרי או מה מגבלות ההפקה - ולכן אף סיפר שהוא נהנה מכתיבת ספרים יותר מכתיבת תסריטים.

10. הוא זכה בפרס האקדמיה על "השמיניה"

ההצלחה של "השמיניה" לא נשארה רק אצל הילדים ובני הנוער. ב-2006 זכה חמיצר בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה על התסריט לסדרת ילדים, ו"השמיניה" עצמה זכתה בתואר סדרת הילדים והנוער הטובה ביותר. בהמשך גם "האי" ו"החממה" שיצר זכו בפרסי האקדמיה, כשהאחרונה קטפה את הפרס שלוש שנים ברציפות.