הכתב הצבאי מאשים: "היה פה כישלון חרוץ של השב"כ"

צריכים לעשות בדק בית ולהבין שאנחנו לא יכולים לחיות על המזל", אמר אשכנזי. בדבריו הוא הצביע על שלושה גופים שלטענתו נושאים באחריות לכשל: המוסד, השב״כ ואגף הביטחון של משרד התחבורה. את אגף הביטחון במשרד התחבורה הזכיר בנפרד, ואף הדגיש את מקומו באמירה: "וכמובן מעבר להכל של אגף הביטחון של משרד התחבורה".

בהמשך דבריו התייחס אשכנזי לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, וקישר בין הדברים שעליהם דיבר לבין מה שתיאר כעיוורון מודיעיני. "אתמול ציינו 3 שנים לטבח ה-7 באוק' אנחנו מדברים על אותו קו שמחבר - עיוורון מודיעיני", אמר.

האמירה מציבה במרכז את שאלת האחריות של גופי הביטחון ושל אגף הביטחון במשרד התחבורה, לצד הדרישה לבדיקה פנימית. אשכנזי לא הסתפק בהצבעה על הגופים שלדבריו כשלו, אלא קרא לבחון את הדברים ולהבין כיצד ניתן להימנע מהסתמכות על מזל. הוא חיבר בין הדברים לבין האירועים סביב טבח 7 באוקטובר, שאותם הציג כחלק מאותו קו של עיוורון מודיעיני.

במהלך הריאיון חזר אשכנזי על הטענה כי מדובר בכישלון של כמה גורמים, והדגיש במיוחד את אגף הביטחון של משרד התחבורה. בדבריו לא פירט את האירוע עצמו, אך הציג את מסקנתו: יש לערוך בדק בית, ולא להסתמך על המזל.