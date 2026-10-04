היועץ האסטרטגי בהערכה מפתיעה: "זה יביא לימין 67 מנדטים"

היועץ האסטרטגי נמרוד אלירן סבח, התייחס הבוקר (ראשון) בערוץ 14, לשאלה מה עשוי להביא לגוש הימין את הניצחון בבחירות הקרובות.

לטענתו הוא אמר כי יש דבר אחד שהימין חייב להתעורר בו - להביא כמה שיותר מצביעים ימניים לקלפי. "הימין כל הזמן נשען ומתבסס על הטעויות שגוש השינוי עושה, אך לא מדובר במהלך נכון. בסופו של דבר לגוש השמאל אין שום אסטרטגיה מלבד 'רק לא ביבי' והימין לא יכול להישען רק על הטעויות שלו".

עוד הוסיף סבח: "יש לנו בעיה עם 300 אלף מצביעים בימין שלא מוכנים ללכת ולהצביע. יש בעיה רצינית מאוד, הנרטיב שגוש השינוי מוביל, במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר, משאיר אותם בבית".

פה הוסיף סבח מהי הדרך היחידה שהימין יוכל לנצח בה: "חייב להציא את כל האנשים האלו להצביע. כל אחד ואחד צריך לוודא שחבר שלו, בן המשפחה שלו, קם להצביע וזה יביא לימין 67 מנדטים, אפשר להקליט אותי על הדבר הזה".