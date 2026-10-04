גנץ מבהיר: זו הסיבה שסירבתי לשריון בליכוד

יו״ר כחול לבן בני גנץ, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm לשאלה מדוע הוא סירב לקבל את השריון שהוצע לו במפלגת הליכוד, והוסיף להדגיש כי למרות הסקרים הוא לא מתכוון לפרוש.

״אני מציע דרך ולא אקח לא שיריונים מפה ולא שיריונים משם. מבחינתי זו לא הייתה הצעה בכלל לקבל אותה. אני לא מוכן למכור את השם שלי בשביל כל מיני תופינים״, מסר גנץ.

נזכיר כי הרמטכ״ל לשעבר אומר שוב ושוב, כי ברצונו לחייב את 2 הגושים, מימין ומשמאל, לשבת יחד ולהפסיק את החרמות. זו הסיבה לטענתו שהוא לא מוכן להודיע על פרישה.

אמש פנה גנץ אל הציבור, ביקש ממנו להצביע לכחול לבן והודיע כי לטענתו הם יכולים לקבל כ-5 מנדטים בבחירות הקרובות.