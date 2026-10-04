בן גביר מאיים בתביעת ענק ודורש 10 מיליון שקלים

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ומפלגת "עוצמה יהודית" פנו באמצעות משרד עורכי הדין וולף בהתראה דחופה לפני תביעה נגד מערכת ynet מקבוצת "ידיעות אחרונות" והכתב לירן תמרי, זאת בעקבות כתבה שפורסמה בעניין עימותים שהתרחשו ביישוב מצפה יריחו.

לפי מכתב ההתראה, הכתב פנה בשעת לילה לדובר השר וביקש תגובה לגבי אירוע שהתרחש במצפה יריחו, כשהוא מציג עדויות של קצין משטרה לפיהן השר הגיע למקום, התנהל באופן כוחני, איים על שוטרים ודרש מהם להגיע להפגין מול הציבור.

לאחר שדובר השר הבהיר מפורשות כי השר כלל לא נכח באירוע באותה שעה, החל הכתב לשנות את גרסאותיו שוב ושוב – תחילה טען כי השר הגיע באיחור, לאחר מכן שינה את המועדים, ולבסוף פרסם כתבה המכילה שקרים וחצי אמיתות.

במכתב מודגש כי מדובר בפרסום שקרי, מטיפש ומכפיש, המהווה הפרה חמורה של חוק איסור לשון הרע. עוד צוין כי הפרסום נעשה בחוסר תום לב ובצורה מגמתית, תוך ניסיון לפגוע בשר ובסמכויותיו. במכתב צוין כי הפרסום מנסה ליצור מצג שווא של סכסוך בין השר לבין השוטרים, דווקא כאשר השר בן גביר הוא זה שהביא לגיבוי מובהק, תווספות תקציביות חסרות תקדים, גיוס אלפי שוטרים והעלאת שכר השוטרים ב-40%.

בן גביר דורש מווינט לפעול באופן מיידי, להסיר את הכתבה לאלתר מכל אפיקי ההפצה ופיצוי כספי - תשלום פיצוי בסך 1,000,000 ש"ח לשר בן גביר ולמפלגת עוצמה יהודית. גביר ולמפלגת עוצמה יהודית.

במכתב נכתב כי אם הדרישות לא ייענו, תוגש תביעה לבית המשפט.