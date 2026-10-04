יוסף חדאד מגיב לראשונה לסערה סביבו

‏מועמד מפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות עופר וינטר, התייחס הלילה (מוצ״ש) לסערה סביבו, לאחר שהופץ תיעוד שלו מלפני כ-5 שנים, בו הוא מצהיר כי הוא תומך בפתרון 2 המדינות, ולמעשה בהקמת מדינה פלסטינית.

חדאד מסר בתגובה: ״ראיתי שהוציאו סרטון ערוך מתוך ראיון לפני מעל 5 שנים שנים בטלויזיה הסעודית שמופץ ברשתות עם הכותרת "יוסף חדאד תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית".

‏זו לא הפעם הראשונה שמפיצים נגדי או נגד המפלגה שלי שקרים. למזלי אתם מכירים את העשייה שלי כבר שנים ויודעים מה הדעות שלי ומכירים את התכנים שלי בעברית, אנגלית וערבית.

‏באותה מידה אפשר היה לשלוף תמונה של נתניהו לוחץ יד לעראפת כאילו זה מהיום ולנסות לעשות על זה סיבוב. גם באותו ראיון אגב הפרכתי את שקר האפרטהייד, דיברתי על כך שאיראן היא האיום האמיתי והגדרתי את חמאס ארגון טרור״.

עוד הוסיף חדאד: ״לגבי מדינה פלסטינית כבר אמרתי את זה בעבר שבשומר חומות כשראיתי את האיחוד של הפלסטינים עם ערבים מבפנים שמבעירים את הערים המעורבות שיניתי את דעתי והבנתי שזה לא הפתרון. בשבעה באוקטובר אני מאמין שגם האחרונים שעוד לא הבינו את זה- הבינו מי באמת הפלסטינים.

‏מדינה פלסטינית לא תקום וגם בעקרונות של המפלגה דאגנו להבהיר את זה בצורה ברורה. "לא תקום מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל".

‏ונהפוכו, אנחנו נפעל כדי להשיב אדמות לארץ ישראל. אז מנסים להציג אותי היום כתומך פלסטינים בזמן שאין מישהו בחברה הערבית שנלחם בהם ובזהות הפלסטינית כמוני בשנים האלה, לא סתם הוציאו נגדי פתווה בעזה, תקפו אותי ואת משפחתי ואני מאויים מספר 1 על ידי הפלסטינים שרואים בי משת"פ ובוגד. הם יודעים שעם ההסברה שלי אני חושף את השקרים שלהם לעולם ומראה למי באמת האדמה הזו שייכת.

‏אז אלה שמנסים להציג אותי היום כתומך פלסטינים ואויב המדינה- באמת רמה נמוכה. חלאס עם הספינים והשקרים!״.