מירי רגב מגלגלת את האחריות: ״הם קשורים לזה, לא אנחנו״

שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב, התייחסה אמש (מוצ״ש) בכאן 11 לניסיון חטיפת טיסת "פליי דובאי", והבהירה כי האחריות על סינון המידע המודיעיני ובדיקת צוותי האוויר הזרים אינה מוטלת על משרדה, אלא על גורמי הביטחון.

"נושא אבטחת התעופה הוא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשב"כ", הסבירה רגב בריאיון לאיילה חסון. לדבריה, קיימת הפרדה ברורה באחריות: "השב"כ אחראי על הטיסות הישראליות, והמוסד אחראי על החברות הזרות. 'פליי דובאי' היא חברה זרה, היא לא קשורה לשב"כ אלא למוסד".

בתגובה לטענות על מחדל בבדיקת הרקע של הטייס, הבהירה השרה כי רשימות הנוסעים והצוות מועברות לגורמים אחרים ולא למשרד התחבורה: "אלינו הרשימה לא עברה, משום שמי שאמור לבצע זיהוי של הצוות זה גורם מודיעין. אנחנו לא גורם מודיעין".