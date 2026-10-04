תאונה מבצעית: לוחם וקצין צה״ל נפצעו קשה ובינוני בדרום לבנון

דובר צה״ל מסר הבוקר (ראשון) כי בסוף השבוע האחרון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. האירוע מתוחקר.
הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
שלוש שנים ל"מלחמת חרבות ברזל" - משרד הביטחון מפרסם את מניין הנופלים המועדכן במלחמה: 1,318 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10.2023.
מעל 7,150 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים ו-3,772 אחים ואחיות שכולים.
רפואה שלמה לגיבורים שלנו! חייבים להגיד את האמת, הילדים כבר עייפים והממשלה חייבת לעשות לזה סוף.