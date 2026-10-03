הישראלים שעזבו את המרכז להקים יישוב בבקעה

האוכלוסייה שהגיעה ליישוב החדש בתרון אינה מתאפיינת במגזר יחיד, אלא מהווה חתך רוחב מגוון של החברה הישראלית. בין התושבים נמצאים אנשים שהגיעו מחולון, מהצפון, מהדרום ומיישובים ותיקים בבקעה; חילונים ודתיים, בני עיר ובני כפר.

ביישוב מתוכנן לקום מבנה רב-תכליתי שישמש כבית כנסת, מועדון חברתי, מכולת, מרפאה ופודטראק לרווחת התושבים. בצד הכלכלי, התושבים יתבססו על חקלאות מסורתית של תמרי מג'ול לצד פיתוח אנרגיה מתחדשת באמצעות שמש ורוח.מחיי הלילה אל השממה: הסיפורים האישיים

מאחורי העלייה לקרקע עומדים סיפורים אישיים מרגשים של תושבי המקום. בן ואילי עברו ליישוב עם ארבעת ילדיהם הקטנים (בני שנה עד שבע) ומתגוררים בקרוואן קטן בעל שלושה חדרי שינה.

בן, שעסק במשך שנים רבות בחיי הלילה באזור המרכז, שיתף כי ההחלטה לשנות כיוון ולהתיישב בבקעה התגבשה בעקבות נפילת אחיו הקטן, סמ"ר גל בסון ז"ל, במבצע "צוק איתן" ביולי 2014. האסון הכבד עורר אצלו שאלות זהות שהובילו אותו לרעיון הציוני, ואירועי ה-7 באוקטובר חיזקו אצלו את ההבנה כי זהו הזמן לפעול ולבנות.

זוג נוסף שהגיע ליישוב הם יעקב ואלינוי, המנהלים עמוד אינסטגרם לטיולים וללייפסטייל, שהחליטו לפתוח "פרק ב'" בחייהם ולהיות חלק מהקמת מושב חקלאי חדש – דבר שלא קרה בישראל כ-20 שנה. אחת התושבות התייחסה לסטיגמות המלוות מגורים מעבר לקו הירוק וציינה כי היא מעדיפה את המונח "מתיישבת" על פני "מתנחלת", תוך הדגשה כי מדובר באדמות מדינה וביישוב חוקי ומאושר.

מענה ביטחוני וחזון לעשור הבא

המגורים ביישוב החדש מלווים באתגרים יומיומיים לא פשוטים, כמו התמודדות עם אבק, תשתיות בבנייה, הפסקות חשמל בגנרטורים ומחסור זמני במים. בנוסף, עולה שאלת הביטחון עקב הקרבה לגבול ולכביש 90.

עם זאת, התושבים מציינים כי רובם יוצאי יחידות קרביות הנושאים נשק ויודעים להגן על עצמם. לטענתם, עצם נוכחותם במורדות מעל כביש 90 מעניקה תחושת ביטחון מוגברת לכלל הנוסעים בציר המרכזי.

התושבים מביעים אופטימיות רבה ומקווים שבעוד עשור יעמוד במקום יישוב משגשג עם שטחים חקלאיים, מדשאות וילדים העובדים במטאים, כחלק מהמשך החזון הציוני.

היישוב החדש בתרון הוקם במסגרת החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לאשר 22 יישובים חדשים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, במטרה לחזק את הגבול המזרחי של מדינת ישראל.

שמו של המושב נגזר מהתופעה הגיאולוגית "ביתרונות החבר" במורדות גאון הירדן – שם המוזכר עוד בספר שמואל. היישוב ממוקם כ-25 דקות נסיעה מבית שאן (כ-30–40 ק"מ), בסמוך לגדר המערכת ולגבול עם ירדן. נכון לעכשיו, 18 משפחות מתוך 20 המשפחות המרכיבות את הגרעין הראשוני כבר עלו על הקרקע והחלו בבניית חייהן במקום.