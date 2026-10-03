דגן מחזק את בן גביר: "טיפול נחוש באנרכיסטים הזרים בשומרון"

בן גביר ודגן בחוות גלעד ( ללא )

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, מחזק את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מחוז ש"י בפיקודו של ניצב משה פינצ'י, פיקוד מרכז בפיקודו של האלוף אבי בלוט, משרד הפנים בראשותו של המנכ"ל ישראל אוזן, רשות האוכלוסין בראשותו של המנכ"ל בועז יוסף וחטיבת שומרון בפיקודו של אל"מ דוד כהן, על הטיפול הנחוש בקבוצת אנרכיסטים זרים שהגיעו אמש לשומרון במטרה לייצר פרובוקציה סמוך לכפר תפוח שבשומרון.

במהלך האירוע עיכבו כוחות צה"ל ארבעה אזרחים זרים בחשד למעורבות בהפרת הסדר ובהימצאות בשטח צבאי סגור. הארבעה הועברו לתחנת אריאל במרחב שומרון ונחקרו על ידי שוטרי מחוז ש"י. עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הועברו חומרי החקירה לעיון רשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע והחלטה בעניין הרחקתם מישראל. במועצה האזורית שומרון התקיים שולחן עגול בהשתתפות נציגי מחוז ש"י במשטרה, פיקוד המרכז, חטיבת שומרון, משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה לבחון דרכי התמודדות עם פעילותם של אזרחים זרים המעורבים בפרובוקציות ובהפרות סדר בשומרון ולחזק את התיאום בין כלל הגופים. הטיפול נעשה במסגרת שיתוף פעולה בין גורמי הביטחון ורשויות האכיפה, כחלק מהמאמץ למנוע פעילות פרובוקטיבית הכוללת חיכוכים והפרות סדר ברחבי יהודה ושומרון.

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יוסי דגן ראש מועצת שומרון אומר בתגובה: "אני מבקש להודות ולברך את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, את מחוז ש"י במשטרה, את פיקוד המרכז, את משרד הפנים ואת חטיבת שומרון על הטיפול הנחוש בעניין. מעצר ובחינת גירושם של אותם אזרחים זרים היא צעד חשוב וברור מול מי שמגיע ליהודה ושומרון כדי להתסיס, לייצר חיכוכים ולהפר את הסדר.

מי שמגיע לכאן כדי ליצור פרובוקציות במאמץ ברור להוציא שם רע למדינת ישראל ולמתיישבים החלוצים וכחלק מקידום הקמפיין האנטישמי הקרוי: "אלימות המתנחלים" צריך לדעת שיש לכך מחיר. אני מברך על שיתוף הפעולה ועל הטיפול הנחוש ומקווה שהקו הזה יימשך."