צה"ל מאשר: ניסינו לחסל את המחליף של סינוואר

צה"ל והשב"כ מאשרים כי ניסו לחסל אל את עלי אלעאמודי, מבכירי חמאס ברצועת עזה ומי שנחשב בעיני רבים ליורשו של את יחיא סינוואר בהנהגת הארגון ברצועה.
ניסיון החיסול התרחש שלוש שנים בדיוק לאחר טבח 7 באוקטובר בשמחת תורה, שאותו הוביל יחיא סינוואר, שחוסל במהלך המלחמה.
לפי הדיווחים הפלסטיניים, חיל האוויר תקף לפנות בוקר בניין במערב העיר עזה. לפחות חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה, בהם ארבע נשים, ופצועים נוספים פונו לקבלת טיפול בבתי החולים.
דובר צה"ל:
צה"ל ושב"כ ביצעו במהלך הלילה (ש') ניסיון תקיפה בעיר עזה לעבר המחבל עלי אלעאמודי, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בעת ששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים.
זוהי עדות נוספת להסתתרות של ארגון הטרור חמאס בתוך אוכלוסיה אזרחית ושימוש ציני בהם כמגן אנושי ולקידום מתווי טרור.
המחבל אלעאמודי שימש כיד ימינו ועוזרו האישי של יחיא סנואר והיה מעורב בקבלת ההחלטות בטבח 7 באוקטובר.
בעברו, היה מעורב ברצח ארבעה ישראלים ביהודה ושומרון בשנת 1993 ובאירוע בו נפל רכז השב"כ נועם-מנחם כהן ז"ל בשנת 1994 ברמאללה בעת פעילות מבצעית.
כיום מהווה המחבל אלעמודי כדמות הבכירה ביותר בחמאס ברצועת עזה ומעורב באופן ישיר בפעילות טרור של חמאס ובשיקום התנועה למלחמה.
כמו בכל חיסול, צה"ל מוסיף את ההתנצלות הקבועה:
"המחבל הותקף להסרת האיום. התקיפה בוצעה מהאוויר תוך נקיטת צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק. תוצאות התקיפה בבדיקה."
אתם קולטים שהבן הלוחם שלי מסכן את חייו שלוש שנים בעזה בגלל ממשלה בלי שום אסטרטגיה?!