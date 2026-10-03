צה"ל מאשר: ניסינו לחסל את המחליף של סינוואר

התקיפה בעזה ( דובר צה"ל )

צה"ל והשב"כ מאשרים כי ניסו לחסל אל את עלי אלעאמודי, מבכירי חמאס ברצועת עזה ומי שנחשב בעיני רבים ליורשו של את יחיא סינוואר בהנהגת הארגון ברצועה.