אמילי דמארי שיתפה תמונות משבי חמאס

פדוית השבי, אמילי דמארי, שיתפה תמונות שהועברו אליה על ידי צה"ל בהן היא נראית במהלך טיפול רפואי בבית חולים בעזה.

דמארי, תושבת כפר עזה נחטפה בשבת שמחת תורה מביתה, במהלך החטיפה היא נורתה בידה ושתי אצבעותיה נקטעו. בתיעוד החדש אותו היא פרסמה, היא נראית כשהיא במהלך ניתוח שעברה בזמן השבי אצל חמאס, כשהיא לבושה בבגדים של ערבייה, ככל הנראה כדי להסוות את זהותה.

אמילי דמארי בבית החולים ( מתוך שלל צה"ל )

"לפני 3 שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה. נחטפתי ביחד עם החבר הכי טוב שיכולתי לבקש גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים. ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי ״פחד מוות״.

מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם… אני בתוך חדר מגעיל מלא בדם, גופה על הרצפה לידי. ניגש ״דוקטור״ ומציג את עצמו כד״ר חמאס כשילדיו עוד עשרה מפלצות עם הקלאצ׳ניקוב על הראש שלי ואני רק מתפללת לאלוהים שישמור עליי בסיטואציה הזו. אנשים שמבינים קצת רפואה יכולים להבין מהתמונות שזה שאני כאן זה בכלל נס…

ארבעה חודשים שהרגל המשיכה לדמם בתוך עזה עם פצע ירי פתוח, תפרים שמורידים אחרי 14 יום נשארו ביד שלי 365 ימים והנני כאן.

תודה לקדוש ברוך הוא, תודה למשפחה שלי, תודה לכוחות הביטחון על נס אמיתי, תודה ששרדתי את הנורא מכל בעזרת כל אלה שהיו איתי שם ובעיקר רומי גונן אחות! ותודה לעם ישראל היקר שלרגע לא הפסיק להילחם עלינו שנוכל לחזור אליכם להתחבק איתכם, לספר לכם ולהשתקם איתכם לנצח.

אוהבת אתכם יותר מהכל אוהבת את החיים.

שמחת תורה תשפ״ז