3 שנים של מלחמה: 1,318 חללי מערכות ישראל

שלוש שנים ל"מלחמת חרבות ברזל" - משרד הביטחון מפרסם את מניין הנופלים המועדכן במלחמה: 1,318 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10.2023.

מעל 7,150 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים ו-3,772 אחים ואחיות שכולים.

מאז השנה שעברה נהרגו 166 אנשי כוחות הביטחון: צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

עוד כ-1,000 נרצחים אזרחים

יש לציין כי מדובר רק בחללים מקרב כוחות הביטחון והמספר אינו כולל את האזרחים שנרצחו בטבח בעוטף עזה, מירי חמאס לעבר שטח ישראל, מהירי של חיזבאללה, מטילים איראניים ומפיגועים ביו"ש.

מספרם של האזרחים שנרצחו עומד על יותר מ-1,000 חללים. רובם המוחלט מפשיטת חמאס לעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד.