צפו: הטייס משחזר את רגעי האימה על המטוס

קפטן סמית מאצ'הר ( דוברות ראש הממשלה )

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שיחה מרגשת עם קפטן סמית מאצ'הר, הטייס ההודי של פליי דובאי, והודה לו על גבורתו היוצאת מן הכלל שהצילה נשמות רבות.

במהלך השיחה שאל נתניהו לשלומו של הטייס, וסמית השיב כי הוא בתהליך התאוששות. נתניהו שיבח את הטייס ואמר לו: "אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו וישראל, וגיבור של העולם כולו".

"מכות קשות בראש": דרמת הענק בקוקפיט במהלך השיחה שחזר קפטן סמית את השתלשלות האירועים הדרמטית בגובה רב. לדבריו, הטיסה החלה כטיסה שגרתית לחלוטין, עד שטייס המשנה ביקש להתפלל. "זה דבר שרבים מהמקומיים עושים וזה לא יוצא דופן, ומתוך כבוד הסתכלתי קדימה ולא אחורנית", שחזר סמית. "פתאום, כעבור כארבע או חמש דקות, חטפתי מכה חזקה בחלק האחורי של הראש". הטייס תיאר כי מחשבתו הראשונה הייתה שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אך המכות המשיכו לזרום אחת אחרי השנייה. "אז הבנתי שזה לא המטוס – אלא הבחור השני שהיה איתי בקוקפיט". סמית ניסה לעצור אותו, אך בשל המכות הראשוניות ראייתו המטושטשת כמעט נעלמה לגמרי, והוא הרגיש שהמטוס צולל בחדות כלפי מטה. קפטן סמית תיאר את רגעי המאבק הקריטיים על רצפת הקוקפיט: "שכבתי על רצפת הקוקפיט, שמעתי את צליל הרוח ואת האנשים צורחים. הייתה בי עוד מלחמה אחת אחרונה – קרא לזה אישי או למען האנשים, אבל אמרתי לעצמי שאם אני לא עושה את זה, אני הולך למות". בשארית כוחותיו דחף סמית בכל מה שהיה לו, הגיע לדלת הקוקפיט ופתח אותה. "למרבה המזל, אנשים חיכו בחוץ כדי להתנפל פנימה, לקחו שליטה על המטוס, והשאר היסטוריה".

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מנגנון הסיבוב שהציל את הטיסה

כשנשאל על ידי נתניהו כיצד הצליח למשוך את הפין שפותח את דלת הקוקפיט, הבהיר קפטן סמית כי אין פין בדלת, אלא מנגנון של סיבוב (Twist to open). הוא הסביר כי מבחוץ ניתן לפתוח את הדלת רק באמצעות קוד, אך התוקף מנע מאנשי הצוות בחוץ להזין את הקוד. "הדרך היחידה לפתוח הייתה להגיע לידית ולסובב אותה. ברגע שהנחתי את היד על הידית, סובבתי אותה ופתחתי".

נתניהו הגיב על התיאור ואמר: "זה תפנית של גורל ותפנית של אמונה (Twist of fate and twist of faith), ומה שעשית הוא יוצא דופן". ראש הממשלה הוסיף כי שמע מהנוסעים הישראלים על האירועים והחמיא לסמית: "אתה גיבור גדול, והיית מלווה בגיבורים. הצלת את היושרה והרוח של העולם, להבין שטייס אמיץ ונוסעים אמיצים יכולים להתגבר על הרוע הזה".

נתניהו מזמין להשיא משואה ביום העצמאות

במהלך השיחה ציין נתניהו גם את טיפולו של רופא השיניים הישראלי שטיפל בטייס לאחר האירוע. סמית שיבח את הרופא ואמר: "הוא הציל את חיי, למען האמת, ואשמח מאוד לפגוש אותו". נתניהו השיב: "ביחד הצלתם חייהם של רבים כל כך", ומסר דרישת שלום חמה מאשתו וממנו למשפחתו של סמית.

בסיום השיחה הודיע נתניהו על מחווה יוצאת דופן: הזמנת קפטן סמית וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל. השגריר שאל (Shell) ציין במהלך השיחה כי בטיסתו הבאה לישראל, סמית, אשתו וילדיו מוזמנים לביקור חגיגי במשרד ראש הממשלה.

"זהו הכבוד הגבוה ביותר שאנו מעניקים ביום העצמאות, שבדרך כלל שמור לאזרחי ישראל", סיכם נתניהו, "אבל אני חושב שבמקרה הזה, כל אזרחי ישראל יחבקו אותך. אנו מצפים לראותך בקרוב מאוד בישראל לביקור מופלא והיסטורי". סמית הודה לראש הממשלה ואמר כי הייתה זו זכות עבורו לשוחח עמו.