הרצי הלוי טוען: נתניהו ביקש לא להדיח את הסרבנים

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי סיפר לקבוצת הורים שכולים על פגישה שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר אישור חוק הסבירות, וטען כי במהלך השיחה נתניהו התנגד לאפשרות של הדחת כלל הסרבנים מצה"ל כך פרסם עומרי מניב בחדשות 12 .

במרכז הדברים עומדת השאלה שהציג הלוי לנתניהו באותה פגישה, על רקע סוגיית הסרבנות וההתמודדות של צה"ל עם מי שסירבו להמשיך בשירות.

"אמרתי לו 'אתה רוצה שאני אדיח את כל הסרבנים עכשיו?'", סיפר הלוי להורים השכולים.

לפי גרסתו של הרמטכ"ל לשעבר, נתניהו התנגד בתוקף לאפשרות שהציג בפניו. הלוי תיאר תגובה חריפה מצד ראש הממשלה וטען כי נתניהו אף קם מכיסאו במהלך חילופי הדברים.

"הוא נלחץ, קפץ מהכיסא ואמר לי 'בשום פנים ואופן לא! זה יביא גל גדול יותר, אל תעשה את זה!'", סיפר הלוי.

מדבריו של הלוי עולה כי החשש שהציג נתניהו באותה שיחה היה שהדחה נרחבת של הסרבנים לא תבלום את התופעה, אלא דווקא תוביל להתרחבות שלה. לפי התיאור, זו הייתה הסיבה שבגינה ביקש ראש הממשלה מהרמטכ"ל שלא לבצע מהלך כזה.

אלא שהלוי טען כי לאחר השיחה הסגורה בין השניים, נתניהו העביר מסרים אחרים ביחס להתנהלות הצבא בנושא.

"ואז שוב הלך ודיבר נגדנו שאנחנו לא עושים מספיק", טען הרמטכ"ל לשעבר.