יעלון במסר חריג לקראת הבחירות: "ייתכן שנצטרך לצאת לרחוב"

שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה "בוגי" יעלון פרסם הערב (מוצאי שבת) מתקפה חריפה נגד הממשלה, שבמסגרתה העלה את האפשרות לצאת לרחובות עוד לפני הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר.

יעלון התייחס תחילה לאירועים ביהודה ושומרון וטען: "יום של פוגרומים נגד מוסקי הזיתים ביהודה ושומרון, עם פצועים, שריפה וחבלה במטעי זיתים וברכוש, בעידוד ותמיכת שרים בממשלת ישראל, ואוזלת יד של מערכת אכיפת החוק".

בהמשך תהה יעלון אם מאחורי האירועים עומד, לטענתו, ניסיון להביא להסלמה לקראת הבחירות. "האם מישהו מעוניין לחרחר מלחמה, לקראת הבחירות או רק לנשל ערבים מאדמתם?", כתב.

יעלון המשיך במתקפה והעלה טענות קשות נגד הממשלה והתנהלותה במהלך המלחמה. "ממשלה שהיתה מוכנה להפקיר את החטופים, מאריכה את המלחמה הארוכה בתולדותינו, תוך הקרבת חיילים ואזרחים", כתב.

שר הביטחון לשעבר טען כי הממשלה "מעוניינת לחרחר מלחמה, כדי למנוע/לדחות בחירות מחששה מ'היום שאחרי', ומובילה אותנו לחורבן".

בהמשך הפנה יעלון את הביקורת ישירות לעבר ראש הממשלה, וטען: "כבר למדנו שהעומד בראש ממשלת טבח ה-7.10, דואג לגורלו האישי, יותר מאשר לגורלה של המדינה".

את דבריו חתם יעלון במסר חריג לקראת מועד הבחירות, כאשר העלה אפשרות של יציאה לרחובות עוד לפני שהציבור יגיע לקלפיות.

"ייתכן ונצטרך לצאת לרחוב ולהציל את המדינה מחורבן, טרם ה-27.10", כתב יעלון.