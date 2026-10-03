יאיר גולן: בנט וליברמן צריכים להביא קולות מהימין

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס הערב (מוצאי שבת) בריאיון לבן כספית ועמית סגל בערוץ 12 למערכת הבחירות ולחלוקת התפקידים בין המפלגות בגוש, וסימן את המשימה שלדבריו מוטלת על נפתלי בנט ואביגדור ליברמן: להביא קולות מהימין.

לדברי גולן, בעוד הוא פועל להקמת מחנה ליברלי גדול, לבנט ולליברמן יש תפקיד אחר במסגרת המאמץ להגדיל את כוחו של הגוש.

"בנט וליברמן צריכים להביא קולות מהימין", אמר גולן במהלך הריאיון, כשהוא מתייחס לאופן שבו הוא רואה את פעילותם של השניים לקראת הבחירות.

במהלך הריאיון נשאל גולן גם על השאלה שמרחפת מעל מערכת הבחירות, מי יהיה המועמד לראשות הממשלה במקרה שבו המפלגות המתנגדות לממשלה הנוכחית יוכלו להרכיב קואליציה.

גם בסוגיה הזאת גולן נמנע מלקבוע מראש מי יקבל את התפקיד, והבהיר כי ההחלטה תתקבל בהתאם לתוצאות הבחירות.

"אחרי הבחירות נחליט מי ראש הממשלה", אמר יו"ר הדמוקרטים.

ההתייחסות של גולן לחלוקת התפקידים מגיעה במקביל לחילוקי הדעות בינו לבין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. מוקדם יותר תקף ליברמן את גולן והבהיר פעם נוספת את עמדתו בנוגע לאפשרות להקמת קואליציה עם המפלגות הערביות.

"אני שב ואומר: לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות", מסר ליברמן.

בהמשך תקף ישירות את גולן וטען: "יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה וחלק מבוחריו בעקבות ההצבעה בעד פסילת יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה. הוא איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו, בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, הוא מפיץ דברים שאינם נכונים".