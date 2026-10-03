הרב אברהם סתיו חושף: "למי בכוונתי להצביע"

הרב אברהם סתיו ( סרוגים )

הרב אברהם סתיו, חושף למי יצביע בבחירות הקרובות. בטור ארוך שפרסם הערב (ש') הוא משרטט את ההתלבטויות בדבר המפלגה שתקבל את קולו בקלפי ב-27.10.

"אקדים ואומר שאיני רואה לנגד עיניי בקבלת ההחלטה מועמד מסוים או מפלגה אלא את הרכב הממשלה העתידית ומדיניותה". בין האפשרויות של המשך הקואליציה הנוכחית, לבין קואליציית שמאל ותיקו פוליטי שיביא למערכת בחירות נוספת, הוא מכריע:

עוד באותו נושא הרב אברהם סתיו: הפסק של הרב אבינר - קוריוז חדשות סרוגים

"את המפלגות המרכיבות את הקואליציה הנוכחית אני מוציא מכלל חשבון, למרות שיש בהן אנשים מצוינים שעשו הרבה דברים טובים. הצבעה להן פירושה הצבעה לאותה הממשלה שמסכנת לדעתי את קיומה של ישראל.

גם לגוש השמאל עם איזנקוט ויאיר גולן הוא לא רוצה לראות בהרכבת הממשלה בגלל המדיניות שלהן כלפי יו"ש והרפורמה הנצרכת במערכת המשפטית.

בגוש המרכז, "'עמך ישראל' של וינטר זו דילמה. יש שם אנשים שאני מעריך ומכבד, וברמה האידיאולוגית אין שום חשש לזניחת ערכי 'ימין'. לו יכולתי לבחור מפלגה שתקבל 61 מנדטים זו היתה אופציה לא רעה (אם נתעלם מהיעדר הניסיון הדרוש למפלגת שלטון). הבעיה המהותית מבחינתי היא ההתחייבות ללכת עם גוש נתניהו, שמשמעותה עשויה להיות ויתור על שינויים חברתיים מהותיים עבור הישגים מקומיים כמו קבלת תיק הביטחון".

במפלגת הנדל-זליכה הוא חושש מאחוז החסימה וגם חושש מהעמדות של זליכה שאינן ברורות.

"בשורה התחתונה, הסכנה הנשקפת בעיניי מהמשך שלטון הקואליציה גדולה יותר מאשר שאר החששות, ואני מאמין שהיא תנחה אותי ברגע האמת לבחור במפלגה שתעבור בסבירות גבוהה את אחוז החסימה ותוביל לממשלה שונה מזו הנוכחית, ובד בבד תקדם אידיאולוגיה ימנית ככל האפשר. אם יהיה לי מה לומר מעבר לכך, בלי נדר אעדכן".

את הטור סיים במילים: "את כל זה כתבתי כי שאלתם. רבים מכם. ואיני אוהב להותיר שאלות בלי מענה. אבל יותר מאשר במי נבחר, חשוב מי נהיה. האם לפני ותוך כדי ואחרי מערכת הבחירות נדע לראות מעלת חברינו ולדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך".