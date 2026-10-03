ליברמן מציב קו אדום: "איתם לא תקום קואליציה"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף הערב (מוצאי שבת) את יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, וטען כי הוא מפיץ דברים שאינם נכונים בניסיון להשיב אליו מצביעים בעקבות ההצבעה בעד פסילת יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה.

"אני שב ואומר: לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות", הבהיר ליברמן בפתח דבריו.

בהמשך הפנה ליברמן את האש לעבר גולן וקשר בין התנהלותו לבין ההצבעה בסוגיית פסילת מועמדותו של אבו שחאדה.

"יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה וחלק מבוחריו בעקבות ההצבעה בעד פסילת יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה", אמר ליברמן.

יו"ר ישראל ביתנו הוסיף וטען כי בעקבות אותה הצבעה איבד גולן תמיכה בקרב הציבור הערבי וכעת הוא מנסה להשיבה.

"הוא איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו, בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, הוא מפיץ דברים שאינם נכונים", אמר ליברמן.

ליברמן לא הסתפק במתקפה על גולן, והבהיר פעם נוספת את עמדתו באשר לאפשרות להקמת ממשלה שתכלול את המפלגות הערביות: "לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות".