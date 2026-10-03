3 שבועות לבחירות: בני גנץ בהודעה לציבור

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שלושה שבועות בלבד ליום הבחירות, ולאחר תקופה ארוכה של פעילות שטח מאומצת, פנה הערב (מוצאי שבת) יו"ר כחול לבן בני גנץ בהצהרה מיוחדת לציבור הרחב והתייחס לחששות סביב מעבר אחוז החסימה. "בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים שוב ושוב את אותו משפט: 'אני רוצה להצביע לכם, אבל מפחד לשרוף את הקול שלי'", אמר גנץ בדבריו. "לפי המחקרים שלנו, למעלה מ-5 מנדטים רוצים להצביע כחול לבן. הפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד. שיכנעו אתכם שאתם לבד, אבל יחד אנחנו כוח גדול, אם כל מי שמאמין בדרך שלנו יצביע, נעבור ובגדול".

גנץ ביקש להפיג את ספקות הבוחרים והבטיח: "כשתראו בקלפי את הפתק 'כחול לבן בראשות בני גנץ', תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחורי ההחלטה להתמודד. האמון שלכם הוא קודש עבורי ולכן הקולות שלכם בטוחים".

בסיום דבריו קרא גנץ לגורמי התקשורת והסוקרים לבחון את הנתונים הסטטיסטיים של סיעתו. "למי שעוסק בסיקור וסקרים אני מזמין אתכם, בואו לבדוק אותנו: תעברו על הנתונים ותקבלו תשובות ברורות ושקופות", סיכם.