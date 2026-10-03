השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

מעונן ( שאטרסטוק )

השירות המטאורולוגי מפרסם הערב (מוצאי שבת) נתונים ראשונים על מערכת הגשם של סוף השבוע, שהתאפיינה בפריסה רחבה מהצפון ועד לאזור אשקלון. על פי הסקירה, המשקעים היו מקומיים וירדו לפרקי זמן קצרים, אך לוו בעוצמות חזקות ובכמויות גשם מכובדות שהצטברו בתוך דקות ספורות בלבד.

שיאן המשקעים לפרק זמן קצר היה הכפר מעיליא שבגליל, שם נרשמו 17 מ״מ של גשם בתוך כ-10 דקות בלבד. בקיבוץ דפנה שבאצבע הגליל ירדו 13 מ״מ, במג׳דל שמס שבצפון רמת הגולן ובכרמיאל ועכו ירדו 6 מ״מ. במהלך ליל שישי הגיעו העננים גם לחוף הדרומי, ובאשקלון נרשמו 7 מ״מ תוך דקות ספורות. מקורו של מזג האוויר ההפכפך הוא במערכת גשם גדולה שהתפתחה במרכז הים התיכון ושלחה לאזורנו שאריות של אוויר קר יחסית. אותה מערכת גרמה לסערה כבדה באי כרתים, שם ירדו לא פחות מ-360 מ״מ של גשם, אשר גרמו לנזקים כבדים לתשתיות ואף לנפגעים בנפש.

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בשירות המטאורולוגי מציינים כי ביומיים הקרובים לא צפויים גשמים בארץ, אך כבר ביום שלישי נושפע ממערכת מזג אוויר דרומית – זרם הסילון הסוב-טרופי האופייני לעונות המעבר. השמיים יתכסו בעננות בגובה רב ובינוני, משעות הצהריים קיימת אפשרות לגשמים בנגב ובערבה, אם כי לא בכמויות ועוצמות גדולות. הציבור נקרא להמשיך ולעקוב אחר התחזיות בימים הקרובים.