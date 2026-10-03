מזל טוב: כוכבת "האח הגדול" התארסה לבן זוגה

בשעה טובה: יוצאת "האח הגדול" רפאלה טווינה התארסה הערב (מוצאי שבת) לבן זוגה רואי מלכא, והשניים עוברים כעת לשלב הבא במערכת היחסים שלהם.

טווינה בת ה-27 הייתה אחת הדיירות הבולטות בעונה האחרונה של "האח הגדול", שאליה נכנסה במסגרת כניסת הדיירים השנייה. היא הצליחה להגיע עד לגמר הגדול של התוכנית וסיימה את העונה במקום הרביעי.

מערכת היחסים עם מלכא ליוותה את טווינה גם במהלך שהותה בבית. לאחר סיום העונה השניים החלו להופיע יחד בפומבי, ובחודש יולי הגיעו לראשונה כזוג לאירוע מתוקשר. באותה תקופה אף דווח כי מלכא כבר דיבר בפומבי על כוונתו למסד את הקשר ולהציע לה נישואין.

טווינה עצמה לא ממש הסתירה את הרצון שלה להגיע לרגע הזה. בחודש אוגוסט, כשנשאלה ברשתות החברתיות אם היא רוצה להתחתן, השיבה שהיא רוצה הצעת נישואין "דחוף", ואף הבהירה כי הייתה שמחה שההצעה תגיע כבר באותו החודש.

בחודש שעבר המשיכו השניים לשתף את העוקבים בחייהם המשותפים, וטווינה אף יצאה לחופשה בלימסול יחד עם מלכא ובני משפחתה.

כעת, אחרי לא מעט רמזים מצדה של טווינה ודיבורים על השלב הבא במערכת היחסים, הצעת הנישואין הגיעה והשניים מאורסים.